纽约期市：罗布斯塔咖啡续升至两年峰值，阿拉比卡咖啡触及四周高位

路透纽约10月18日 - 罗布斯塔咖啡期货周二攀升至两年高位，过去八日中第七日上涨，因担忧全球主要种植国的供应，这扶助推升阿拉比卡咖啡期货至四周高位。

期糖和伦敦可可走低，但英镑兑美元 走强提振纽约可可市场。

1月罗布斯塔咖啡期货 收涨44美元，或2.1%，报每吨2,153美元，盘中触及2014年10月以来次月合约最高位2,161美元。

交易商称，对无规律的降雨将损及巴西咖啡树开花的担忧，以及对主要种植国越南供应相对紧蹙的预期，加之基金买兴稳定等因素提振价格。

交易商称，全球最大咖啡豆种植国巴西罗布斯塔咖啡种植区的乾旱天气损及产量，进而推高对该国阿拉比卡咖啡供应的需求，扶助带动阿拉比卡咖啡期货上扬。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.65美分，或1.05%，报每磅1.5875美元，盘中触及9月22日以来最高1.596美元。根据交易所数据，周一未平仓合约连续第七日攀升，至四个半月高位192,332口。

期糖回落，进一步远离10月7日触及的逾四年高位23.69美分。

3月原糖期货 收跌0.14美分，或0.6%，报每磅23.02美分。12月白糖期货 收跌6.40美元，或1.1%，报每吨597.90美元。

3月伦敦可可 收跌18英镑，或0.8%，报每吨2,168英镑。12月纽约可可 收涨8美元，或0.3%，报每吨2,698美元。(完)

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