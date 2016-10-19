纽约期市：罗布斯塔咖啡从两年高位下滑，阿拉比卡咖啡跟随下跌

全球汇市：美元净多仓跌至去年10月初以来低点--CFTC/路透数据

路透5月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周美元净多仓降至10月初以来最低水平。 截至5月9日当周，美元净多仓总计110亿美元，低于前一周的127亿美 元。最近一周欧元自2014年5月初当周以来首次转为净多仓，为22,399口 。 此前法国39岁的中间派候选人马克龙在5月7日总统选举第二轮投票中 完胜勒庞。马克龙属于亲欧派，而勒庞则反对法国留在欧盟。 随后欧元兑美元跳涨至六个月高点1.1022美元，但在第二日回 落至逾一周低点1.0861。 与此同时，英镑人气连续第四周改善，英镑净空仓降至46,798口，为 2016年6月以来净空仓最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月9日当周 前一周