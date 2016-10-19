纽约期市：罗布斯塔咖啡从两年高位下滑，阿拉比卡咖啡跟随下跌

路透纽约/伦敦10月19日 - 罗布斯塔咖啡周三追平前日触及的两年高位后下跌，受压于一波技术性卖盘，阿拉比卡咖啡从周二触及的四周高位下滑，为六日来首日下跌。
糖价也下跌，但从2012年高位回落后仍陷于过去两周的交易区间，市场等待新的基本面消息。可可价格走高，交投清淡，因交易员等待北美第三季碾压数据，预计将有2-3%的增幅。数据将于周四2000GMT发布。
1月罗布斯塔咖啡 收跌24美元，或1.1%，报每吨2,129美元，盘中升至2,161美元，追平前日的两年高位。
交易商称，罗布斯塔咖啡在前两日急升4%后需要进行技术修正，由于对越南和巴西供应的担忧，该商品在1月触及五年半低位后已经飙升了逾60%。
12月阿拉比卡咖啡 收跌0.9美分，或0.6%，报每磅1.5785美元。根据洲际交易所(ICE)数据，周二未平仓合约数量连续第八日上升，至193,462口，为6月6日以来最高。
糖期货下跌，3月原糖期货 收跌0.07美分，或0.3%，报每磅22.95美分，12月白糖期货 收跌3.80美元，或0.6%，报每吨594.10美元。
一位政府高级官员告诉路透，印度西部主要产糖地区马哈拉施特拉邦的糖加工厂将被允许从11月5日开始压榨，比之前确定的开始日期提前了近一个月。
可可期货走高，12月纽约可可 收高26美元，或1%，报每吨2,724美元，与3月合约溢价CCZ6-H7升至85美元的合约高位，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)2016/17作物季开局缓慢。
3月伦敦可可 收高12英镑，或0.6%，报每吨2,180英镑。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)