纽约期市：罗布斯塔咖啡期货录得连续第九周上涨

路透纽约/伦敦10月21日 - 伦敦咖啡期货周五持于近两年高位，收盘连续第九周上涨，为五个月来的最长升势，受供应忧虑推动，洲际交易所(ICE)可可和糖期货也走高。

次月罗布斯塔咖啡合约 收高31美元，或1.46%，报每吨2,153美元，本周为连续第九周周线上升。

罗布斯塔咖啡价格在周二和周三连续两日触及2,161美元的2014年10月以来的高点。

ICE-12月阿拉比卡咖啡合约 收盘上涨0.2美分，或0.13%，报每磅1.561美元。

可可期货在尾盘买盘带动下走高，因有传闻称库存下降，此前大部分时间受压于周四稍晚发布的疲弱的北美第三季碾压报告。

指标显示，需求比去年同期小幅增长了0.15%，低于预期。此前欧洲碾压数据利好，上涨2.9%，亚洲碾压数据增加12.45%。

ICE-3月纽约可可期货 收高12美元，或0.46%，报每吨2,642美元，3月伦敦可可期货 收高7英镑，或0.32%，报每吨2,188英镑。两份合约周线均小跌。

糖市场仍处在近月供应有限及预计近期全球市场将出现短缺的压力之下。3月原糖 收高0.09美分，或0.40%，报每磅22.71美分。

12月白糖期货 收高0.40美元，或0.07%，报每吨593.80美元。

中国9月进口50万吨糖，为去年12月以来的最高进口量，高于分析师预估，因海关清理了前几个月积压的货物。(完)

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