纽约期市：原糖反弹，罗布斯塔咖啡触及两年高位

路透纽约/伦敦10月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一录得两周半以来的最大涨幅，受助于主要种植国巴西的降雨令收割放缓，预计投资者将保有大量多头头寸。
罗布斯塔咖啡触及两年高位，阿拉比卡咖啡期货反弹，可可期货下跌。
ICE-3月原糖合约 收高0.49美分，或2.16%，报每磅23.20美分，从上周晚些时候触及的近一个月低位22.35美分反弹。
交易员称，巴西的降雨将在收割的最后几个月令加工厂的甘蔗碾压速度放缓，这一利多迹象支撑了价格。
交易员还称，有关出现新需求的传闻也推高价格。中国国内糖价格上涨，市场对中国买盘的传闻大感兴趣。埃及政府没收了国内生产商Twinkies生产的糖，该国将需要在未来数月买入更多原糖以弥补短缺的预期升温。
糖价在2016年跳涨，因全球市场六年来首次出现供应短缺，推高了投资者的兴致。
ICE-12月白糖期货 收高11.7美元，或1.97%，报每吨605.5美元，为9月中以来的最大单日涨幅。
咖啡市场，市场供应短缺的预期推高罗布斯塔和阿拉比卡咖啡，交易员表示。ICE-1月罗布斯塔咖啡合约 收高8美元，或0.37%，报每吨2,161美元，盘中触及2,163美元的次月合约两年以来的合约高位。
ICE-12月阿拉比卡咖啡 收高1.8美分，或1.15%，报每磅1.579美元。
可可期货下跌。ICE-3月纽约可可 下跌15美元，或0.57%，报每吨2,627美元。ICE-3月伦敦可可 收跌8英镑，或0.37%，报每吨2,180英镑。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)