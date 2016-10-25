纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升逾4%，罗布斯塔咖啡触及两年新高

路透纽约/伦敦10月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周二触及两年新高，因担心主要种植国越南收割延误，会加重全球市场供应短缺局势；阿拉比卡咖啡跳升至20个月高位，因基金买盘和巴西货币雷亚尔上涨。

ICE糖期货价格下跌，可可价格走高。

1月罗布斯塔咖啡 收高17美元，或0.79%，报每吨2,178美元，盘中触及2,179美元的合约高位，也是次月合约自2014年10月以来的最高价位。

交易员称，受到罗布斯塔咖啡市场和看多技术指标的支撑，投资者涌向阿拉比卡咖啡市场。12月阿拉比卡咖啡 跳升至20个月高位的1.6475美元，收盘上涨6.6美分，或4.18%，报1.645美元。

主要咖啡种植国的作物前景整体不佳，降雨导致越南作物收割延误的前景，将令供应短缺更加显着，交易员表示。

巴西雷亚尔兑美元继续上涨，帮助提振咖啡等以美元计价的商品价格。世界最大阿拉比卡咖啡生产国巴西的出口商通常在这种情况下减少卖出，因以当地货币计算的商品价值下降。

糖市场，原糖期货回吐部分前一交易日的涨幅，因油价下跌拖累商品市场出现普遍卖盘。

ICE-3月原糖 收跌0.27美分，或1.16%，报每磅22.93美分。12月白糖期货 收跌9.1美元，或1.50%，报每吨596.4美元。

可可期货上涨。ICE-3月纽约可可 收高11美元，或0.42%，报每吨2,638美元；12月纽约可可 上涨27美元，或1%，报每吨2,732美元。3月伦敦可可 收高15英镑，或0.69%，报每吨2,195英镑。(完)

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