纽约期市：阿拉比卡咖啡触及20个月高位，期糖和可可期货下滑

路透纽约/伦敦10月27日 - 阿拉比卡咖啡期货周四升至20个月高位，罗布斯塔咖啡期货追平昨日两年高位，受强劲的技术面因素和预期短期供应吃紧支撑，而期糖和可可期货下滑。

投资人本月大举买入咖啡期货，因主要罗布斯塔咖啡出产国越南降雨以及全球最大咖啡种植国巴西罗布斯塔咖啡种植区天气干燥，引发投资人担心供应问题。

洲际交易所(ICE)1月罗布斯塔咖啡 追平周三触及的高位每吨2,188美元，之后收低3美元或0.14%，报2,175美元，因买盘失去动能。本月该合约已经大涨超过8%，上月升幅近10%。

罗布斯塔咖啡供应忧虑也波及阿拉比卡咖啡市场。ICE－12月阿拉比卡咖啡期货 收高1.1美分，或0.67%，报每磅1.648美元，盘中触及20个月高位1.6640美元，为去年2月来高位。

阿拉比卡咖啡期货上周已经突破约在1.60、1.65和1.66美元交易商认为的短期阻力位，助涨了投资人的买兴。

期糖市场，ICE原糖期货下滑，因汇率带动的卖盘以及基金展期影响，交易商结清近月合约。

ICE-3月原糖 收跌0.08美分，或0.35%，报每磅22.59美分。12月白糖期货 收高1.1美元，或0.18%，报每吨596.8美元。

ICE-3月纽约可可 收低28美元，或1.05%，报每吨2,632美元。3月伦敦可可 收低5英镑，或0.23%，报每吨2,194英镑。(完)

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