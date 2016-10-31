纽约期市：原糖跌至六周低位，咖啡和可可也下跌

路透纽约/伦敦10月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌近3%，至六周低位，为连续第五日下跌，因出现技术性卖盘，以及基金减少所持有的大量净多头头寸。咖啡和可可价格也下挫。

3月原糖期货 收跌0.59美分，或2.7%，报每磅21.57美分，盘中跌至9月16日以来最低的21.55美分。

市场延续大幅下挫走势，此前在上周五收于50日移动均线切入位之下，录得10月6日以来最大单日跌幅。

上周五稍晚发布的数据显示，投机客连续第四周减少多头头寸。

12月白糖期货 收跌10.10美元，或1.7%，报每吨579.40美元。12/3月合约价差走阔至合约高位的升水9美元。

可可期货也下跌，近月合约升水缩窄，因对供应收紧的担忧减弱，此前最大的种植国科特迪瓦(象牙海岸)主要作物季的开局缓慢，大部分主要种植地区的降雨颇丰。

3月纽约可可 收跌5美元，或0.2%，报每吨2,643美元，较3月合约升水CCZ6-H7收窄至最低80美元，上周五收盘时为108美元。

3月伦敦 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,198英镑。

阿拉比卡咖啡期货亦下跌，12月合约 收跌1.35美分，或0.8%，报每磅1.6415美元。

1月罗布斯塔咖啡 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,184美元。(完)

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