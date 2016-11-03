纽约期市：阿拉比卡咖啡接近21个月高位，因大量基金买盘涌入

路透纽约/伦敦11月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连续第二日上涨，接近21个月高位，因大量基金买盘涌入，交易员密切关注未平仓合约数量创纪录高位。

罗布斯塔咖啡也走坚，因降雨使得主要种植国越南的收割进程放缓，伦敦可可和期糖跟随外围商品市场走低。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数 跌至五周低位。

12月阿拉比卡咖啡合约 收高2.75美分，或1.7%，报每磅1.6565美元。交易所数据显示，周三市场未平仓合约数量连续第19天增加，达到创纪录的218,567口。

截至10月25日，投机客已经持有八年半以来最大规模的阿拉比卡咖啡期货和期权净多头头寸。

1月罗布斯塔咖啡 收高2美元，或0.1%，报每吨2,166美元，在上周触及的两年高位2,191美元之下徘徊。

可可价格涨跌不一，西非主季可可产量前景有利令市场处于守势。尽管英镑兑美元强劲上扬，但纽约市场涨幅不大。英镑兑美元走强通常给纽约市场价格带来支撑。

3月纽约可可 收高1美元，或0.04%，报每吨2,633美元。3月伦敦可可 收跌23英镑，或1.1%，报每吨2,146英镑，交易员称，受压于英镑走坚。

3月原糖期货 收跌0.22美分，或1%，报每磅21.48美分。12月白糖 收跌5.80美元，或1%，报每吨568.20美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)