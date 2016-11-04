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亚洲 | 2016年 11月 5日 星期六 03:16 BJT

纽约期市：纽约可可因基金抛售急挫至三年低位，咖啡反弹

路透纽约/伦敦11月4日 - 纽约可可周五急跌4%，至逾三年最低位，没有理会英镑上涨，受累于基金开始抛售多头头寸，因预计2016/17作物季全球可可供应过剩。

阿拉比卡咖啡期货急升3.7%，至近两年来的最高水平，此前突破每磅1.66美元价位后激发了技术性买盘，帮助市场连续第四周收高，因未平仓合约升至纪录高位。糖价走高，但原糖连续第四周下跌。

3月纽约可可 收跌101美元，或3.8%，报每吨2,532美元，成交放量，盘中最多下跌4.1%，至2,526美元，为2013年9月以来的次月合约最低价。

交易商称，部分卖盘可能跟12月纽约可可期权合约周五稍晚到期有关。

3月伦敦可可期货 收跌74英镑，或3.5%，报2,072英镑，为2月以来最低。

阿拉比卡咖啡期货急升，因交易员称，基金继续增持本已规模较大的净多头头寸。

12月阿拉比卡咖啡 收高5.7美分，或3.4%，报每磅1.7135美元，盘中高见近月合约2015年1月以来最高的1.72美元。

交易所数据显示，周四未平仓合约总量连升第20日，达到创纪录的22，0673口。

1月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1%，报每吨2,188美元。

3月原糖期货 收高0.25美分，或1.2%，报每磅21.73美分。12月白糖期货 收高6.2美元，或1.09%，报每吨574.4美元。(完)

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