纽约期市：纽约可可因基金抛售急挫至三年低位，咖啡反弹

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月4日 - 纽约可可周五急跌4%，至逾三年最低位，没有理会英镑上涨，受累于基金开始抛售多头头寸，因预计2016/17作物季全球可可供应过剩。
阿拉比卡咖啡期货急升3.7%，至近两年来的最高水平，此前突破每磅1.66美元价位后激发了技术性买盘，帮助市场连续第四周收高，因未平仓合约升至纪录高位。糖价走高，但原糖连续第四周下跌。
3月纽约可可 收跌101美元，或3.8%，报每吨2,532美元，成交放量，盘中最多下跌4.1%，至2,526美元，为2013年9月以来的次月合约最低价。
交易商称，部分卖盘可能跟12月纽约可可期权合约周五稍晚到期有关。
3月伦敦可可期货 收跌74英镑，或3.5%，报2,072英镑，为2月以来最低。
阿拉比卡咖啡期货急升，因交易员称，基金继续增持本已规模较大的净多头头寸。
12月阿拉比卡咖啡 收高5.7美分，或3.4%，报每磅1.7135美元，盘中高见近月合约2015年1月以来最高的1.72美元。
交易所数据显示，周四未平仓合约总量连升第20日，达到创纪录的22，0673口。
1月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1%，报每吨2,188美元。
3月原糖期货 收高0.25美分，或1.2%，报每磅21.73美分。12月白糖期货 收高6.2美元，或1.09%，报每吨574.4美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。