纽约期市：纽约可可跌至三年低位，阿拉比卡咖啡升至两年高位

路透纽约/伦敦11月7日 - 纽约可可期货周一连续第二个交易日大幅下挫，触及逾三年来最低水平，因随着英镑走弱出现大量技术性卖盘。

阿拉比卡咖啡价格却升至近两年高位，因有大量的12月/3月合约价差交易，此前未平仓合约数量过去21个交易日一直在增加，达到纪录高位。糖价也飙升，交易员注意到巴西货币雷亚尔 走强。巴西是全球最大的咖啡和糖生产国。

3月纽约可可 收跌87美元，或3.4%，报每吨2,445美元，盘中跌至2013年9月以来次月合约最低的2,439美元。

14日相对强度指数跌至约22，为自2011年12月以来最强的技术超卖水平。

交易员称，上周五在跌穿四周交易区间后，突破了主要支撑位，大幅挫至合约低位，今日仍有大量跟随卖盘。

3月伦敦可可期货 收跌43英镑，或2.1%，报每吨2,029英镑。

咖啡期货却大幅上涨，此前美国数据显示，投机客将净多头头寸增加至逾八年半最多。

交易所数据显示，阿拉比卡咖啡期货未平仓合约总量上周五再次跳升，达到纪录高位的22.7247万口。

12月阿拉比卡咖啡 收高3美分，或1.8%，报每磅1.7435美元，盘中触及近月合约2015年1月以来最高的1.7565美元。

1月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.3%，报每吨2,194美元，盘中触及2014年10月以来最高的2,199美元。

原糖期货反弹，降雨可能阻碍主要种植国巴西的甘蔗碾压。

3月原糖期货 收高0.54美分，或2.5%，报每磅22.27美分。

12月白糖期货 收高9.50美元，或1.7%，报每吨579.40美元。(完)

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