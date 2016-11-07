纽约期市：纽约可可跌至三年低位，阿拉比卡咖啡升至两年高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月7日 - 纽约可可期货周一连续第二个交易日大幅下挫，触及逾三年来最低水平，因随着英镑走弱出现大量技术性卖盘。
阿拉比卡咖啡价格却升至近两年高位，因有大量的12月/3月合约价差交易，此前未平仓合约数量过去21个交易日一直在增加，达到纪录高位。糖价也飙升，交易员注意到巴西货币雷亚尔 走强。巴西是全球最大的咖啡和糖生产国。
3月纽约可可 收跌87美元，或3.4%，报每吨2,445美元，盘中跌至2013年9月以来次月合约最低的2,439美元。
14日相对强度指数跌至约22，为自2011年12月以来最强的技术超卖水平。
交易员称，上周五在跌穿四周交易区间后，突破了主要支撑位，大幅挫至合约低位，今日仍有大量跟随卖盘。
3月伦敦可可期货 收跌43英镑，或2.1%，报每吨2,029英镑。
咖啡期货却大幅上涨，此前美国数据显示，投机客将净多头头寸增加至逾八年半最多。
交易所数据显示，阿拉比卡咖啡期货未平仓合约总量上周五再次跳升，达到纪录高位的22.7247万口。
12月阿拉比卡咖啡 收高3美分，或1.8%，报每磅1.7435美元，盘中触及近月合约2015年1月以来最高的1.7565美元。
1月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.3%，报每吨2,194美元，盘中触及2014年10月以来最高的2,199美元。
原糖期货反弹，降雨可能阻碍主要种植国巴西的甘蔗碾压。
3月原糖期货 收高0.54美分，或2.5%，报每磅22.27美分。
12月白糖期货 收高9.50美元，或1.7%，报每吨579.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。