纽约期市：阿拉比卡咖啡从近两年高位急挫，罗布斯塔咖啡遭重创

路透纽约/伦敦11月8日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二触及近两年高位后急挫约4%，受技术性因素拖累，未平仓合约连续22个交易日攀升后投资基金大量出脱多头头寸。

罗布斯塔咖啡期货也遭重创，录得逾五年来的最大单日跌幅；糖价走弱，但仍在周一的交易区间内波动；可可价格走坚。

金融市场密切关注美国总统大选，预计最终结果将于周三揭晓。

12月阿拉比卡咖啡 收跌6.85美分，或3.9%，报每磅1.675美元，盘中高见1.76美元，为近月合约自2015年1月以来最高价。交易员称，大量12月/3月合约价差交易推高交易量。

交易员将今日的大幅下挫归因为技术性调整，交易所数据显示，此前未平仓合约数量在过去一个月的每个交易日都增加，周一达到纪录高位的228,043口。

交易商注意到，市场仍受到巴西低库存量和质量忧虑的支撑。

受压于阿拉比卡咖啡的抛售，罗布斯塔咖啡价格也急挫。

1月罗布斯塔咖啡 收跌109美元，或5%，报每吨2,085美元，从前一交易日触及的两年高位2,199美元回落，这是2011年7月以来的最大单日跌幅。

糖价也下跌，3月原糖 收跌0.3美分，或1.4%，报每磅21.97美分；12月白糖期货 收跌5.40美元，或0.9%，报每吨574美元。

纽约可可期货徘徊在前一交易触及的三年低位之上，在过去两个交易日急挫7.1%后得以喘息。

3月纽约可可 收高20美元，或0.8%，报每吨2,465美元；3月伦敦可可期货 收高13英镑，或0.6%，报每吨2,042英镑。(完)

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