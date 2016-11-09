纽约期市：咖啡和糖价走高，伦敦可可触及九个月低位

* 阿拉比卡咖啡期货未平仓合约数量23个交易日以来首次下降

* 巴西10月咖啡出口下降10%

* 伦敦可可价格跌至2月以来最低

路透纽约/伦敦11月9日 - 阿拉比卡咖啡和原糖期货周三转升，此前获得支撑，基本未受美国总统选举结果的影响，伦敦可可跌至九个月低位，因交易员预计供应充裕。

Price Futures Group副总裁Jack Scoville表示，咖啡和糖的整体基本面没有真的改变。昨日市场下跌，测试了支持位。

12月阿拉比卡咖啡 收高2.6美分，或1.6%，报每磅1.701美元，低于周二日内高位1.76美元，此为2015年1月以来最高水平。交易所数据显示，周二，未平仓合约数量23个交易日以来首次下跌，从纪录高位回落。

巴西货币雷亚尔 下跌，因特朗普在美国大选中获胜，令交易员措手不及，但咖啡和糖价尾盘摆脱了大选结果的影响。

巴西咖啡出口商协会Cecafe称，10月巴西咖啡出口同比下降10%。

1月罗布斯塔咖啡 收高48美元，或2.3%，报每吨2,133美元，市场得到供应吃紧的支撑，此前印尼和巴西的作物不佳，越南本季产量预计减少。

糖价也走高，3月原糖 收高0.14美分，或0.6%，报每磅22.11美分，12月白糖期货 收高3.70美元，或0.6%，报每吨577.70美元。

西非可可作物前景改善，继续抑制可可价格。

3月伦敦可可价格 收跌19英镑，或0.9%，报每吨2,023英镑，此前触及2月以来最低的2,019英镑。

3月纽约可可 收跌14美元，或0.6%，报每吨2,451美元，跌向周一触及的三年低位2,437美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)