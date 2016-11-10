纽约期市：咖啡和糖价下跌，因巴西货币急挫

路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四录得13个月来最大单日跌幅，原糖也下挫，因主要种植国巴西货币急跌激发了投机性卖盘。

可可价格也下跌，纽约市场跌至逾三年最低，跟随汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity指数 下跌走势。

3月阿拉比卡期货 收跌8.15美分，或4.7%，报每磅1.6565美元。今日开盘价格在前一交易日高点之上，收于前一交易日低点之下，形成了外反转图形，这是看空的技术性信号。

巴西货币雷亚尔 急挫逾5%，为2011年希腊债务危机以来的最大单日跌幅，因担心受到美国当选总统特朗普贸易政策的冲击，投资者避开风险资产。

1月罗布斯塔咖啡 收跌56美元，或2.6%，报每吨2,077美元，在周一触及的两年高位2,199之下。根据洲际交易所12个月以来的数据，周三，未平仓合约总量连续第四日下跌，达到99,463口，为至少一年来的最低水平。

原糖期货也下跌，跟随巴西货币雷亚尔的走势。

3月原糖期货 收跌0.46美分，或2.1%，报每磅21.65美分，在10月触及的2012年以来高位之下跌幅扩大。

3月白糖期货 收跌8.80美元，或1.5%，报每吨568.90美元。

纽约可可期货一度触及逾三年最低水平，维持在技术超卖水准，科特迪瓦(象牙海岸)作物前景改善帮助市场处于守势。

3月纽约可可 收跌10美元，或0.4%，报每吨2,441美元，盘中跌至2013年9月以来次月合约最低的2,422美元。

3月伦敦可可 收跌12英镑，或0.6%，报每吨2,011英镑，盘中跌至2月以来最低的1,995英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)