纽约期市：阿拉比卡咖啡续跌，因巴西货币急挫

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，因主要生产国巴西货币延续本周的大幅下挫走势，基金进一步缩减多头头寸。
但糖价没有理会巴西货币雷亚尔 的下跌，因交易商聚焦巴西和泰国的收割受到降雨阻碍。可可市场也走坚。
3月阿拉比卡咖啡 收跌2.55美分，或1.54%，报每磅1.631美元，尽管周二升至近两年最高的1.7955美元，本周该合约仍下跌6.7%，为2015年8月以来的最差周度表现。
巴西货币雷亚尔的大幅下挫成为此轮基金结清近纪录高位净多头头寸的催化剂。
因对特朗普获选的持续忧虑，即使央行入市干预，巴西货币仍连续第三日下跌。
罗布斯塔咖啡期货也下跌，因越南收割开始逐渐加快步伐。
1月罗布斯塔咖啡 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,027美元。
糖价走坚，周四曾受压于巴西货币雷亚尔的下跌。
3月原糖 收高0.05美分，或0.2%，报每磅21.7美分，3月白糖 收高1.60美元，或0.3%，报每吨570.50美元。
纽约可可在周四的三年低位之上，伦敦可可从九个月低位反弹。
3月纽约可可 收高30美元，或1.2%，报每吨2,471美元， 3月伦敦可可期货 收高11英镑，或0.6%，报每吨2,022英镑。
两合约均连续第二周下跌。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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