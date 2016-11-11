纽约期市：阿拉比卡咖啡续跌，因巴西货币急挫

路透纽约/伦敦11月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，因主要生产国巴西货币延续本周的大幅下挫走势，基金进一步缩减多头头寸。

但糖价没有理会巴西货币雷亚尔 的下跌，因交易商聚焦巴西和泰国的收割受到降雨阻碍。可可市场也走坚。

3月阿拉比卡咖啡 收跌2.55美分，或1.54%，报每磅1.631美元，尽管周二升至近两年最高的1.7955美元，本周该合约仍下跌6.7%，为2015年8月以来的最差周度表现。

巴西货币雷亚尔的大幅下挫成为此轮基金结清近纪录高位净多头头寸的催化剂。

因对特朗普获选的持续忧虑，即使央行入市干预，巴西货币仍连续第三日下跌。

罗布斯塔咖啡期货也下跌，因越南收割开始逐渐加快步伐。

1月罗布斯塔咖啡 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,027美元。

糖价走坚，周四曾受压于巴西货币雷亚尔的下跌。

3月原糖 收高0.05美分，或0.2%，报每磅21.7美分，3月白糖 收高1.60美元，或0.3%，报每吨570.50美元。

纽约可可在周四的三年低位之上，伦敦可可从九个月低位反弹。

3月纽约可可 收高30美元，或1.2%，报每吨2,471美元， 3月伦敦可可期货 收高11英镑，或0.6%，报每吨2,022英镑。

两合约均连续第二周下跌。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)