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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 03:27 BJT

纽约期市：纽约可可受基金卖盘打压跌至三年低点，罗布斯塔咖啡反弹

路透纽约/伦敦11月14日 - 纽约可可期货周一跌至逾三年低点，因科特迪瓦(象牙海岸)丰产前景以及投资基金立场更为偏空，扶助打压期价。

罗布斯塔咖啡期货转升，录得一年最大单日涨幅，此前一度跌至一个月低点，并寻获技术支撑位。期糖则跟随巴西雷亚尔 下滑。

3月纽约可可 收低53美元，或2.1%，报每吨2,418美元，盘中触及2013年8月来最低的2,407美元。

“基本面疲弱，投机商继续出脱可可期货，”一美国交易员表示。

交易所数据显示，投机商已经转为净作空伦敦可可。

3月伦敦可可期货 收低23英镑，或1.1%，报每吨1,999英镑，接近上周触及的九个月低点。

咖啡市场，罗布斯塔咖啡期货跌至10月7日来低点，在没有后续卖盘后反弹。

1月罗布斯塔咖啡 收高72美元，或3.6%，报每吨2,099美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高2.35美分，或1.4%，报每磅1.6545美元，盘中跌至1.61美元的10月24日来最低。

3月原糖 收低0.07美分，或0.3%，报每磅21.63美分，3月白糖 收挫3.20美元，或0.6%，报每吨567.30美元。(完)

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