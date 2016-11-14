纽约期市：纽约可可受基金卖盘打压跌至三年低点，罗布斯塔咖啡反弹

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月14日 - 纽约可可期货周一跌至逾三年低点，因科特迪瓦(象牙海岸)丰产前景以及投资基金立场更为偏空，扶助打压期价。
罗布斯塔咖啡期货转升，录得一年最大单日涨幅，此前一度跌至一个月低点，并寻获技术支撑位。期糖则跟随巴西雷亚尔 下滑。
3月纽约可可 收低53美元，或2.1%，报每吨2,418美元，盘中触及2013年8月来最低的2,407美元。
“基本面疲弱，投机商继续出脱可可期货，”一美国交易员表示。
交易所数据显示，投机商已经转为净作空伦敦可可。
3月伦敦可可期货 收低23英镑，或1.1%，报每吨1,999英镑，接近上周触及的九个月低点。
咖啡市场，罗布斯塔咖啡期货跌至10月7日来低点，在没有后续卖盘后反弹。
1月罗布斯塔咖啡 收高72美元，或3.6%，报每吨2,099美元。
3月阿拉比卡咖啡 收高2.35美分，或1.4%，报每磅1.6545美元，盘中跌至1.61美元的10月24日来最低。
3月原糖 收低0.07美分，或0.3%，报每磅21.63美分，3月白糖 收挫3.20美元，或0.6%，报每吨567.30美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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