纽约期市：纽约可可从三年低位上涨，伦敦可可跌至一年半低位

路透纽约/伦敦11月17日 - 纽约可可期货周四在尾盘买盘带动下走坚，此前触及逾三年最低，伦敦可可价格受基金卖盘拖累跌至一年半低位，因交易员聚焦2016-17年全球供应过剩预期。

原糖价格在触及两个月低位后转升，咖啡价格涨跌不一。

纽约和伦敦市场的可可价格仍处于技术超卖水平。

3月纽约可可 收高8美元，或0.3%，报每吨2,419美元，盘中跌至次月合约2013年8月以来最低的2,358美元。

从2015/16年的全球供应大量短缺转变成过剩，抑制了对可可的兴致，基金将伦敦可可转变成净空头头寸，大幅减少纽约可可净多头头寸。

可可价格下跌的另外一个原因是主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物前景改善，因此前数周的天气有利作物。

3月伦敦可可 收跌1英镑，或0.05%，报每吨2,001英镑，此前跌至次月合约2015年4月以来的最低水平1,957英镑。

原糖期货在触及两个月低位后基本持平，因市场在过去两个交易日急挫5.8%后找到支撑，12月白糖合约大量交割，数据显示巴西产量强劲等因素之前重压价格。

3月原糖 收跌0.14美分，或0.7%，报每磅20.22美分，盘中跌至9月15日以来最低的20.18美分。

3月白糖期货 收跌3.30美元，或0.6%，报每吨537.90美元。

咖啡市场，3月阿拉比卡咖啡 收跌1.45美分，或0.9%，报每磅1.6295美元，距离上周的接近两年高位1.7955美元不远。

1月罗布斯塔咖啡 收盘持平于2,163美元。(完)

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