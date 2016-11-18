纽约期市：原糖期货触及两个月低位，可可期货盘整

路透纽约/伦敦11月18日 - 原糖期货周五连续第八日下跌，触及两个月低位，但持于一主要支撑水准之上，此前交易买盘帮助基金驱动的跌势暂歇。

咖啡价格下跌；可可期货在周四触及的低位之上盘整。汤森路透核心商品CoreCommodity指数 在平盘上下波动，美元 上涨。

3个月原糖期货 收跌0.07美分，或0.35%，报每磅20.15美分，盘中跌至20.05美分，追平9月14日的盘中低位，形成了双底图形，在这一水准的技术支持可能得到增强。

现货月合约连续第五周下跌，本周下跌7.1%，为4月以来的最大周线跌幅。

交易商称，在每磅20美分的主要支撑位之上出现买盘，跌穿该水准可能激发又一波基金出脱多头仓位。

3月白糖期货 收跌2美元，或0.4%，报每吨535.90美元。

罗布斯塔咖啡下跌，因主要种植国越南的有利天气加快了收割进程。

1月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，或0.5%，报每吨2,152美元。

3月阿拉比卡咖啡 收跌0.85美分，或0.5%，报每磅1.621美元。

可可价格盘整，此前纽约可可周四跌至逾三年最低水平，因预计2016/17全球供应过剩。

3月纽约可可 收高6美元，或0.3%，报每吨2,425美元，但连续第三周周线下跌。

3月伦敦可可 收高12英镑，或0.6%，报每吨2,013英镑。(完)

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