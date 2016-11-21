更正-纽约期市：阿拉比卡咖啡触及一个月低位，罗布斯塔咖啡急挫

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(因英文原文有误，首段阿拉比卡咖啡期货应为“由跌转升”，而非“连续第五日下跌”)
路透纽约/伦敦11月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周一触及一个月低位后由跌转升，罗布斯塔咖啡急挫逾3%，受压于巴西的有利降雨和越南产量提高预期。
原糖期货六日内第一日上涨，在上周五触及的两个月低位之上盘整。可可价格涨跌不一，伦敦市场受压于英镑走强，仍处于技术超卖区域。
3月阿拉比卡咖啡 收高1.2美分，或0.7%，报每磅1.633美元。
“巴西咖啡种植区本周有更多降雨，加上有传闻称，越南产量可能不像预期得那么差，这些帮助带来了压力，”Hightower Report称。
“虽然外部市场近期带来了支撑，咖啡在重获上行动能前，可能还需等待越南作物前景更加明朗。”
巴西是全球最大阿拉比卡咖啡生产国，越南是主要罗布斯卡咖啡生产国。
1月罗布斯塔咖啡 收跌69美元，或3.2%，报每吨2,083美元。
3月原糖期货 收高0.2美分，或1%，报每磅20.35美分；现货月合约上周五追平了9月14日触及的低位20.05美分，形成了强劲技术支撑。
3月白糖期货 收高2.40美元，或0.5%，报每吨538.30美元。
可可期货涨跌不一。
3月伦敦可可 收跌18英镑，或0.9%，报每吨1,995英镑；3月纽约可可 收高6美元，或0.25%，报每吨2,431美元，因英镑兑美元上涨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。