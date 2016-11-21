更正-纽约期市：阿拉比卡咖啡触及一个月低位，罗布斯塔咖啡急挫

(因英文原文有误，首段阿拉比卡咖啡期货应为“由跌转升”，而非“连续第五日下跌”)

路透纽约/伦敦11月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周一触及一个月低位后由跌转升，罗布斯塔咖啡急挫逾3%，受压于巴西的有利降雨和越南产量提高预期。

原糖期货六日内第一日上涨，在上周五触及的两个月低位之上盘整。可可价格涨跌不一，伦敦市场受压于英镑走强，仍处于技术超卖区域。

3月阿拉比卡咖啡 收高1.2美分，或0.7%，报每磅1.633美元。

“巴西咖啡种植区本周有更多降雨，加上有传闻称，越南产量可能不像预期得那么差，这些帮助带来了压力，”Hightower Report称。

“虽然外部市场近期带来了支撑，咖啡在重获上行动能前，可能还需等待越南作物前景更加明朗。”

巴西是全球最大阿拉比卡咖啡生产国，越南是主要罗布斯卡咖啡生产国。

1月罗布斯塔咖啡 收跌69美元，或3.2%，报每吨2,083美元。

3月原糖期货 收高0.2美分，或1%，报每磅20.35美分；现货月合约上周五追平了9月14日触及的低位20.05美分，形成了强劲技术支撑。

3月白糖期货 收高2.40美元，或0.5%，报每吨538.30美元。

可可期货涨跌不一。

3月伦敦可可 收跌18英镑，或0.9%，报每吨1,995英镑；3月纽约可可 收高6美元，或0.25%，报每吨2,431美元，因英镑兑美元上涨。(完)

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