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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 03:23 BJT

纽约期市：原糖期货急挫至两个半月低位，因基金抛售

路透纽约/伦敦11月22日 - 原糖期货周二跌逾3%，至9月初以来最低水平，因基金在价格跌穿技术支撑位后抛售，拖累指标合约价格跌穿每磅20美分。

可可价格上涨，咖啡价格涨跌互现。

3月原糖期货 收跌0.6美分，或3%，报每磅19.75美分，盘中最多跌3.4%，至近月合约9月2日以来最低的19.65美分。

技术面上看，相对强度指标(RSI)处于超卖水平。

周四美国糖、咖啡和可可市场将因感恩节假期闭市。

自10月初触及23.90美元高位后，原糖价格已经下挫了约17%，因基金缩减处于纪录高位的净多头头寸。

交易商称，一些投资者将资金从软商品市场转移至目前表现强劲的股市等其它资产。

3月白糖期货 收跌11.80美元，或2.2%，报每吨526.50美元。

1月罗布斯塔咖啡 收高16美元，或0.77%，报每吨2,099美元，周一下跌逾3%。

3月阿拉比卡咖啡 收跌1.45美分，或0.9%，报每磅1.6185美元。

可可期货走高，离开上周触及的低位。

3月纽约可可 收高9美元，或0.4%，报每吨2,440美元，高于上周触及的2013年8月以来最低的2,358美元。

3月伦敦可可 收高14英镑，或0.7%，报每吨2,009英镑。(完)

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