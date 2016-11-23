纽约期市：咖啡和糖期货跌至数周低点，因巴西雷亚尔下挫

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跌至六周低点，原糖期货也跌至9月初来最低，因主要出产国巴西货币雷亚尔兑美元大跌，且基金进一步缩减多头仓位。
可可期货变动不大。
纽约可可、阿拉比卡咖啡期货和原糖市场周四将因感恩节假期休市，但欧洲白糖、罗布斯塔咖啡期货和伦敦可可市场将正常交易。
3月阿拉比卡咖啡 收跌4.15美分，或2.6%，报每磅1.577美元。
巴西雷亚尔 疲弱通常会打压阿拉比卡咖啡期货和原糖期货价格，因会鼓励生产商和基金卖出。
1月罗布斯塔咖啡 收低53美元，或2.5%，报每吨2,046美元。
3月原糖期货 收跌0.17美分，或0.9%，报每磅19.58美分，为近月合约9月1日以来最低。
3月白糖期货 收跌4.10美元，或0.8%，报每吨522.40美元。
3月纽约可可 收低1美元，或0.04%，报每吨2,439美元，3月伦敦可可 收跌2英镑，或0.1%，报每吨2,007英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。