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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 03:23 BJT

纽约期市：咖啡和糖期货跌至数周低点，因巴西雷亚尔下挫

路透纽约/伦敦11月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跌至六周低点，原糖期货也跌至9月初来最低，因主要出产国巴西货币雷亚尔兑美元大跌，且基金进一步缩减多头仓位。

可可期货变动不大。

纽约可可、阿拉比卡咖啡期货和原糖市场周四将因感恩节假期休市，但欧洲白糖、罗布斯塔咖啡期货和伦敦可可市场将正常交易。

3月阿拉比卡咖啡 收跌4.15美分，或2.6%，报每磅1.577美元。

巴西雷亚尔 疲弱通常会打压阿拉比卡咖啡期货和原糖期货价格，因会鼓励生产商和基金卖出。

1月罗布斯塔咖啡 收低53美元，或2.5%，报每吨2,046美元。

3月原糖期货 收跌0.17美分，或0.9%，报每磅19.58美分，为近月合约9月1日以来最低。

3月白糖期货 收跌4.10美元，或0.8%，报每吨522.40美元。

3月纽约可可 收低1美元，或0.04%，报每吨2,439美元，3月伦敦可可 收跌2英镑，或0.1%，报每吨2,007英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)

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