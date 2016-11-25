纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六周低点，原糖期货走坚

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周五连续第三个交易日下滑，在节日周末淡静交投中触及六周低点，因主要出产国巴西货币雷亚尔下挫。
原糖期货从上一交易日触及的近三个月低点反弹，部分受实货需求增加提振，近期价格下挫有助于短期供应收紧。可可期货价格走软。
在美国周四感恩节假期后，市场成交清单。咖啡、可可和原糖市场势将录得1月来表现最差的月度表现，因美元指数 在美国大选特朗普意外胜选后升至逾13年半最高。
3月阿拉比卡咖啡 收跌2.3美分，或1.5%，报每磅1.554美元，盘中跌至10月12日来最低的1.542美元。该合约连跌第三周，因近期巴西降雨提振了明年丰产的前景。
洲际交易所(ICE)1月罗布斯塔咖啡期货 收高10美元，或0.5%，报每吨2,032美元。
交易员称主要罗布斯塔咖啡期货出产国越南产量增加，受有利天气带动。
3月原糖期货 收高0.26美分，或1.3%，报每磅19.84美分，从周三低点19.57美分反弹，这是近月合约9月1日以来最低。
3月白糖期货 收高5.10美元或1%，每吨527.50美元。本月该期货大跌8.9%，为2012年4月来最差月度表现。
3月纽约可可 收低24美元，或1%，报每吨2,415美元，3月伦敦可可 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,985英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。