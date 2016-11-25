纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六周低点，原糖期货走坚

路透纽约/伦敦11月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周五连续第三个交易日下滑，在节日周末淡静交投中触及六周低点，因主要出产国巴西货币雷亚尔下挫。

原糖期货从上一交易日触及的近三个月低点反弹，部分受实货需求增加提振，近期价格下挫有助于短期供应收紧。可可期货价格走软。

在美国周四感恩节假期后，市场成交清单。咖啡、可可和原糖市场势将录得1月来表现最差的月度表现，因美元指数 在美国大选特朗普意外胜选后升至逾13年半最高。

3月阿拉比卡咖啡 收跌2.3美分，或1.5%，报每磅1.554美元，盘中跌至10月12日来最低的1.542美元。该合约连跌第三周，因近期巴西降雨提振了明年丰产的前景。

洲际交易所(ICE)1月罗布斯塔咖啡期货 收高10美元，或0.5%，报每吨2,032美元。

交易员称主要罗布斯塔咖啡期货出产国越南产量增加，受有利天气带动。

3月原糖期货 收高0.26美分，或1.3%，报每磅19.84美分，从周三低点19.57美分反弹，这是近月合约9月1日以来最低。

3月白糖期货 收高5.10美元或1%，每吨527.50美元。本月该期货大跌8.9%，为2012年4月来最差月度表现。

3月纽约可可 收低24美元，或1%，报每吨2,415美元，3月伦敦可可 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,985英镑。(完)

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