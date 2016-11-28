纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货从数周低位反弹，因巴西雷亚尔走强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周一从高数周低位反弹，因巴西雷亚尔跳涨吸引部分买盘。
可可期货走低，与商品市场普涨势头背道而驰，汤森路透核心商品指数 今日急升至四周高位。
3月原糖期货 收涨0.1美分，或0.5%，报每磅19.94美分。本月可能连跌第二个月，上周该合约跌至9月1日来最低19.57美分。
巴西雷亚尔兑美元 走强。
“毫无疑问，这引发部分空头回补，或促使投资者出脱与雷亚尔/美元汇率相关的交易，”一位美国交易员表示。
自从9月底以来，基金逐步缩减多头头寸，推低原糖价格，但看似基金今日暂停卖出，交易员表示。
交易商称，市场将密切关注2030 GMT出炉的周度交易商持仓报告，以评估基金净多头头寸减少的情况。
3月白糖期货 收涨1.90美元，或0.4%，报每吨529.40美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.25美分，或0.8%，报每磅1.5665美元，四日来首次上涨，上周五跌至10月12日以来最低1.542美元。
罗布斯塔咖啡期货也走坚，因供应前景吃紧。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨46美元，或2.3%，报每吨2,078美元。
3月伦敦可可期货 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,975英镑。3月纽约可可期货 收挫13美元，或0.5%，报每吨2,402美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。