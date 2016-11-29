纽约期市：阿拉比卡咖啡触七周低位，伦敦可可跌至一年半低位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月29日 - 阿拉比卡咖啡期货周二跌至七周低位，受压于商品市场的普遍卖盘，以及主要种植国巴西的有利作物的降雨；英镑走坚帮助将伦敦可可推至一年半低位。
糖价也下挫。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 下跌约2%，油价急跌，因有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国之间难以就减少全球供应过剩达成协议。
3月阿拉比卡咖啡 收跌3.6美分，或2.3%，报每磅1.5305美元，盘中触及10月10日以来最低的1.525美元。
1月罗布斯塔咖啡 收跌32美元，或1.5%，报每吨2,046美元，交易员注意到，越南咖啡供应预计在未来几周将增加，因收割加速。
在可可市场，3月伦敦可可期货下跌，因由于没有出现围绕英国将如何脱欧的新忧虑，英镑 兑美元反弹。
伦敦3月可可 收跌7英镑，或0.4%，报每吨1,968英镑，盘中跌至2015年4月以来最低的1,953英镑，相对强弱指标表明仍处于技术超卖水平。
3月纽约可可 收高13美元，或0.5%，报每吨2,415美元，受助于英镑走强。
原糖期货转跌，但守住了略高于上周触及的两个半月低位的技术支撑位。
3月原糖期货 收跌0.28美分，或1.4%，报每磅19.66美分。11月将连续第二个月录得月线跌幅，因基金减少多头头寸。交易员称，价格下跌吸引了实货买家。
在连续两年供应短缺后，预计2017/18作物季全球糖供应将过剩约200万吨，因产量增加，苏克敦金融(Sucden Financial)周二称。
3月白糖期货 收跌4.20美元，或0.8%，报每吨525.20美元。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。