纽约期市：阿拉比卡咖啡触七周低位，伦敦可可跌至一年半低位

路透纽约/伦敦11月29日 - 阿拉比卡咖啡期货周二跌至七周低位，受压于商品市场的普遍卖盘，以及主要种植国巴西的有利作物的降雨；英镑走坚帮助将伦敦可可推至一年半低位。

糖价也下挫。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 下跌约2%，油价急跌，因有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国之间难以就减少全球供应过剩达成协议。

3月阿拉比卡咖啡 收跌3.6美分，或2.3%，报每磅1.5305美元，盘中触及10月10日以来最低的1.525美元。

1月罗布斯塔咖啡 收跌32美元，或1.5%，报每吨2,046美元，交易员注意到，越南咖啡供应预计在未来几周将增加，因收割加速。

在可可市场，3月伦敦可可期货下跌，因由于没有出现围绕英国将如何脱欧的新忧虑，英镑 兑美元反弹。

伦敦3月可可 收跌7英镑，或0.4%，报每吨1,968英镑，盘中跌至2015年4月以来最低的1,953英镑，相对强弱指标表明仍处于技术超卖水平。

3月纽约可可 收高13美元，或0.5%，报每吨2,415美元，受助于英镑走强。

原糖期货转跌，但守住了略高于上周触及的两个半月低位的技术支撑位。

3月原糖期货 收跌0.28美分，或1.4%，报每磅19.66美分。11月将连续第二个月录得月线跌幅，因基金减少多头头寸。交易员称，价格下跌吸引了实货买家。

在连续两年供应短缺后，预计2017/18作物季全球糖供应将过剩约200万吨，因产量增加，苏克敦金融(Sucden Financial)周二称。

3月白糖期货 收跌4.20美元，或0.8%，报每吨525.20美元。(完)

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