纽约期市：糖和阿拉比卡咖啡跌至多月低位，因基金卖出

路透纽约/伦敦12月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至四个月低位，阿拉比卡咖啡跌至三个月低点，因在跌穿技术支撑水准后激发了基金卖盘，以及巴西货币雷亚尔急挫和全球供应充裕。

伦敦可可期货也下跌，但纽约市场得到英镑 走坚的支撑。

3月原糖期货 收跌0.45美分，或2.3%，报每磅19.36美分，盘中跌至8月4日以来最低的19.33美分。

全球糖市场长达两年的供应短缺状况预计将在2017/18年度结束，因主要亚洲生产国将有降雨，且欧盟改革将提振产量。

交易商称，3月合约最终跌穿了在19.50美分附近的稳固支撑。

3月白糖期货 收跌11.10美元，或2.1%，报每吨515.30美元，盘中跌至6月初以来最低的515美元。

交易商注意到，糖和咖啡最大生产国巴西的货币雷亚尔 下跌，可能是导致此两种商品价格下跌的一个因素。

3月阿拉比卡咖啡 收跌5.7美分，或3.8%，报每磅1.449美元，为8月底以来最低。

1月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或1.78%，报每吨1,990美元，盘中跌至10月7日以来最低的1,984美元。

可可期货涨跌不一。英镑上涨打压伦敦可可价格。

3月伦敦可可 收跌3英镑，或0.15%，报每吨1,953英镑，持于周三触及的一年半低位之上，该合约11月下跌11%。

3月纽约可可 收高17美元，或0.7%，报每吨2,406美元。(完)

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