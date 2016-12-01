纽约期市：糖和阿拉比卡咖啡跌至多月低位，因基金卖出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦12月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至四个月低位，阿拉比卡咖啡跌至三个月低点，因在跌穿技术支撑水准后激发了基金卖盘，以及巴西货币雷亚尔急挫和全球供应充裕。
伦敦可可期货也下跌，但纽约市场得到英镑 走坚的支撑。
3月原糖期货 收跌0.45美分，或2.3%，报每磅19.36美分，盘中跌至8月4日以来最低的19.33美分。
全球糖市场长达两年的供应短缺状况预计将在2017/18年度结束，因主要亚洲生产国将有降雨，且欧盟改革将提振产量。
交易商称，3月合约最终跌穿了在19.50美分附近的稳固支撑。
3月白糖期货 收跌11.10美元，或2.1%，报每吨515.30美元，盘中跌至6月初以来最低的515美元。
交易商注意到，糖和咖啡最大生产国巴西的货币雷亚尔 下跌，可能是导致此两种商品价格下跌的一个因素。
3月阿拉比卡咖啡 收跌5.7美分，或3.8%，报每磅1.449美元，为8月底以来最低。
1月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或1.78%，报每吨1,990美元，盘中跌至10月7日以来最低的1,984美元。
可可期货涨跌不一。英镑上涨打压伦敦可可价格。
3月伦敦可可 收跌3英镑，或0.15%，报每吨1,953英镑，持于周三触及的一年半低位之上，该合约11月下跌11%。
3月纽约可可 收高17美元，或0.7%，报每吨2,406美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。