纽约期市：纽约可可触及2013年以来低位，原糖跌至四个月低位

路透纽约/伦敦12月2日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五跌至2013年以来最低，伦敦可可挫至一年半低位，交易商称，因预计全球供应将充裕，基金因此增加空头头寸。

原糖期货在2月来首次跌穿200日移动均线切入位后，挫至四个月低位，因基金聚焦全球产量在2017/18作物季反弹的预期。咖啡价格在触及多月低位后转升。

纽约3月可可价格 收跌11美元，或0.5%，报每吨2,395美元，盘中跌至2013年8月以来最低的2,342美元。本周，该次月合约在过去10周中第九周下跌。

交易所数据显示，周四，未平仓合约总数连续九日增加，至一个月高位的251,644口。

交易商称，基金在增持可可空头头寸，两个市场技术上看似都疲弱，科特迪瓦(象牙海岸)可可作物出口强劲可能导致2016/17全球供应过剩，这增添了利空人气。

3月伦敦可可 收跌27英镑，或1.4%，报每吨1,926英镑，盘中跌至2015年4月以来最低的1,912英镑。

12月纽约可可较3月合约LCCZ6-H7降至贴水25英镑，为首次出现贴水，交易商注意到这可能暗示短期内缺少需求。

3月原糖期货 下跌0.24美分，或1.2%，报每磅19.12美分，盘中跌至8月4日以来最低的18.88美分。现货月合约连续第八周收跌。

3月白糖合约 收跌5.90美元，或1.1%，报每吨509.40美元。

咖啡市场，3月阿拉比卡咖啡 收涨0.9美分，或0.6%，报每磅1.458美元，在61.8%费波纳奇回档位水平寻获支撑后转升。本周该合约连续第四周下跌。

3月罗布斯塔咖啡 收涨74美元，或3.7%，报每吨2,064美元。(完)

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