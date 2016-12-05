纽约期市：伦敦可可跌至22个月低位，糖价也下跌

路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可周一连续第九日下跌，触及22个月低位，进一步深入技术性超卖区域，因技术性卖出信号和稍早英镑走坚带来压力。

纽约可可期货下滑，但持于上周五触及的2013年8月以来最低水平之上，糖和阿拉比卡咖啡价格也下跌。

3月伦敦可可 收跌31英镑，或1.6%，报每吨1,895英镑，此前跌至2015年2月以来最低的1,879英镑。一位美国交易员称，该合约受到来自英镑 的压力，英镑兑美元从上周五伦敦可可市场收盘时的水平上涨。

次月伦敦可可合约14日相对强度指标跌至约18，为五年来的最严重的超卖水平。

11月，印尼苏拉威西岛的可可出口量同比增长了逾一倍，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)上周到港量增加，增添了市场利空基调。

纽约3月可可期货 收跌28美元，或1.2%，报每吨2,367美元，接近上周五触及的2013年8月以来最低的2,342美元。

花旗研究预计，2017年可可价格将继续下跌。

糖市场，3月原糖 收跌0.18美分，或0.9%，报每磅18.94美分，盘中低见18.89美分，距离上周五触及的8月4日以来最低的18.88美分仅差0.01美分。

3月白糖 收跌2.80美元，或0.6%，报每吨506.60美元，徘徊在上周五触及的六个月低位之上。

咖啡市场，3月阿拉比卡咖啡 收跌1.3美分，或0.9%，报每磅1.445美元，上周连续第四周录得周线下跌后今日跌势延续。1月罗布斯塔咖啡 持平于每吨2,064美元。(完)

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