纽约期市：伦敦可可跌至22个月低位，糖价也下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可周一连续第九日下跌，触及22个月低位，进一步深入技术性超卖区域，因技术性卖出信号和稍早英镑走坚带来压力。
纽约可可期货下滑，但持于上周五触及的2013年8月以来最低水平之上，糖和阿拉比卡咖啡价格也下跌。
3月伦敦可可 收跌31英镑，或1.6%，报每吨1,895英镑，此前跌至2015年2月以来最低的1,879英镑。一位美国交易员称，该合约受到来自英镑 的压力，英镑兑美元从上周五伦敦可可市场收盘时的水平上涨。
次月伦敦可可合约14日相对强度指标跌至约18，为五年来的最严重的超卖水平。
11月，印尼苏拉威西岛的可可出口量同比增长了逾一倍，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)上周到港量增加，增添了市场利空基调。
纽约3月可可期货 收跌28美元，或1.2%，报每吨2,367美元，接近上周五触及的2013年8月以来最低的2,342美元。
花旗研究预计，2017年可可价格将继续下跌。
糖市场，3月原糖 收跌0.18美分，或0.9%，报每磅18.94美分，盘中低见18.89美分，距离上周五触及的8月4日以来最低的18.88美分仅差0.01美分。
3月白糖 收跌2.80美元，或0.6%，报每吨506.60美元，徘徊在上周五触及的六个月低位之上。
咖啡市场，3月阿拉比卡咖啡 收跌1.3美分，或0.9%，报每磅1.445美元，上周连续第四周录得周线下跌后今日跌势延续。1月罗布斯塔咖啡 持平于每吨2,064美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。