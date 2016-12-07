纽约期市：可可跌至多年低位，糖价整固升势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月7日 - 纽约可可周三跌至逾三年最低，因交易员预计全球供应将过剩，打压伦敦可可跌至两年半低位，将其带入五年来的最深技术超卖水准。
糖价在周二大幅上升后今日盘整，阿拉比卡咖啡跌至8月以来最低。
可可市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的供应充裕，帮助推低价格，尽管市场已经超卖，但跌势没有停歇的迹象。
3月纽约可可 收跌34美元，或1.4%，报每吨2,324美元，盘中触及2013年8月以来最低的2,295美元。
3月伦敦可可 连续第11日下跌，收跌12英镑，或0.64%，报每吨1,861英镑，盘中跌至1,837英镑的2014年5月以来最低。
糖价涨跌不一，原糖小幅走坚，周二曾从四个月低位大幅上涨。
3月原糖 收高0.12美分，或0.6%，报每磅19.63美分；3月白糖 收跌20美分，或0.04%，报每吨519.70美元。
受供应过剩打击，阿拉比卡咖啡期货跌穿200日移动均线切入位后跌势扩大。
3月阿拉比卡 收跌0.3美分，或0.2%，报每磅1.417美元，盘中跌至次月合约8月中以来最低的1.4075美元。
1月罗布斯塔咖啡 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,030美元。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。