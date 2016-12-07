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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 03:54 BJT

纽约期市：可可跌至多年低位，糖价整固升势

路透纽约/伦敦12月7日 - 纽约可可周三跌至逾三年最低，因交易员预计全球供应将过剩，打压伦敦可可跌至两年半低位，将其带入五年来的最深技术超卖水准。

糖价在周二大幅上升后今日盘整，阿拉比卡咖啡跌至8月以来最低。

可可市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的供应充裕，帮助推低价格，尽管市场已经超卖，但跌势没有停歇的迹象。

3月纽约可可 收跌34美元，或1.4%，报每吨2,324美元，盘中触及2013年8月以来最低的2,295美元。

3月伦敦可可 连续第11日下跌，收跌12英镑，或0.64%，报每吨1,861英镑，盘中跌至1,837英镑的2014年5月以来最低。

糖价涨跌不一，原糖小幅走坚，周二曾从四个月低位大幅上涨。

3月原糖 收高0.12美分，或0.6%，报每磅19.63美分；3月白糖 收跌20美分，或0.04%，报每吨519.70美元。

受供应过剩打击，阿拉比卡咖啡期货跌穿200日移动均线切入位后跌势扩大。

3月阿拉比卡 收跌0.3美分，或0.2%，报每磅1.417美元，盘中跌至次月合约8月中以来最低的1.4075美元。

1月罗布斯塔咖啡 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,030美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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