纽约期市：糖价急挫至6月低位，可可在多年低位之上续升

路透纽约/伦敦12月13日 - 洲际交易所(ICE)糖价周二急挫至6月以来最低，受压于供应充裕和技术性卖盘信号，可可市场在触及多年低位和极其超卖水平后续升。

可可期货走坚。

3月原糖期货 收跌0.65美分，或3.4%，报每磅18.6美分，盘中跌至6月24日以来现货月合约最低的18.51美分。

交易员称，在18.7-18.8美分之下自动卖盘指令被触发，该处是7月以来的多个盘中低位，形成了技术支撑。

供应过剩和基金出清头寸给价格带来压力，交易员表示。

商品交易商Groupe Sucres et Denrees称，2017/18市场年的糖产量料将升至纪录高位，可能将导致少量全球供应过剩，此前两年均为短缺。

3月白糖期货 收跌14.20美元，或2.8%，报每吨499.20美元，盘中触及6月7日以来最低的498.20美元。

可可价格今年将下跌，连续四年上涨的走势将被终结。交易员称，尽管过去两日出现空头回补带来的升势，但市场人气仍偏空，因预计2016/17市场年全球将供应过剩。

3月伦敦可可 收高35英镑，或2%，报每吨1,816英镑，周一曾触及近三年低位的1,714英镑。

3月纽约可可 收高49美元，或2.2%，报每吨2,289美元，远高于周一触及的三年半低位2,144美元，当时市场形成了反转形态，从技术上看，表示价位反转走高可能即将出现。

咖啡市场，3月阿拉比卡咖啡 收高0.85美分，或0.6%，报每磅1.4285美元；3月罗布斯塔咖啡 收高29美元，或1.4%，报每吨2,046美元，因降雨令越南的收割延误。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)