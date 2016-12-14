纽约期市：糖价因技术面疲弱跌至六个月低位，可可持坚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦12月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至六个月低位，继前一交易日大幅下挫后续跌，进一步扩大了技术超卖水平，因技术性信号激发了卖盘指令。
可可价格连续第三日上涨，咖啡走坚。
3月原糖期货 收跌0.57美分，或3.1%，报每磅18.03美分，盘中跌至6月2日以来最低的17.96美分。
3月白糖期货 收跌13.50美元，或2.7%，报每吨485.70美元，为六个半月低位。
可可期货连续第三日上涨，市场继续向上调整。
3月纽约可可 收高26美元，或1.1%，报每吨2,315美元，3月伦敦可可 收高13英镑，或0.7%，报每吨1,829英镑。
3月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.3%，报每吨2,053美元。
3月阿拉比卡咖啡 收高1.3美分，或0.9%，报每磅1.4415美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。