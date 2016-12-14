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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 03:32 BJT

纽约期市：糖价因技术面疲弱跌至六个月低位，可可持坚

路透纽约/伦敦12月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至六个月低位，继前一交易日大幅下挫后续跌，进一步扩大了技术超卖水平，因技术性信号激发了卖盘指令。

可可价格连续第三日上涨，咖啡走坚。

3月原糖期货 收跌0.57美分，或3.1%，报每磅18.03美分，盘中跌至6月2日以来最低的17.96美分。

3月白糖期货 收跌13.50美元，或2.7%，报每吨485.70美元，为六个半月低位。

可可期货连续第三日上涨，市场继续向上调整。

3月纽约可可 收高26美元，或1.1%，报每吨2,315美元，3月伦敦可可 收高13英镑，或0.7%，报每吨1,829英镑。

3月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.3%，报每吨2,053美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高1.3美分，或0.9%，报每磅1.4415美元。(完)

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(编译 刘静；审校 利棣儿)

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