纽约期市：糖价在前日急升后恢复跌势，纽约可可走低

路透纽约/伦敦12月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五接近六个半月低位，在前日上涨后今日恢复跌势，因技术信号仍疲弱，供应过剩预期重压价格。

纽约可可走低，跟随英镑兑美元 走势，伦敦市场跌幅缩小。罗布斯塔咖啡价格跳升至三周半高位。

3月原糖期货 收跌0.34美分，或1.8%，报每磅18.22美分，距离周四触及的6月2日以来最低价17.84美分不远，周四在跌至此水平后曾大幅走高。

糖价已经连续下跌逾两个月，因预计全球市场在连续两年短缺后可能在2017/18市场年再度出现供应过剩。

3月白糖期货 收跌5.80美元，或1.2%，报每吨492.40美元。

可可价格仍维持在多年低位附近。

3月纽约可可 收跌4美元，或0.2%，报每吨2,238美元。在连涨四年后，现货月合约今年可能录得30%左右的年度跌幅，因交易商聚焦供应过剩和需求疲弱。

3月伦敦可可 收跌5英镑，或0.3%，报每吨1,818英镑。

罗布斯塔咖啡期货走高，因主要种植国越南的收割放缓，暴雨将在短期内限制出口，带来对质量的担忧。

3月罗布斯塔咖啡 收高27美元，或1.3%，报每吨2,083美元，盘中升至11月底以来最高的2,090美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.4245美元。

国际咖啡组织在其月度通讯中称，全球最大水洗阿拉比卡豆种植国哥伦比亚2016/17市场年前两个月已经收割了逾300万包，为1998年以来最高水平。(完)

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