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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 05:39 BJT

纽约期市：纽约可可转跌为升，因交易商消化头寸数据

路透纽约/伦敦12月19日 - 可可期货周一上涨，之前数据显示，投机客增加本已规模很大的空头头寸，引发市场预期，交易商将会削减空头押注，并推动价格反弹。

原糖和咖啡期货也攀升。

纽约3月可可期货 收高65美元，或2.90%，报每吨2,303美元，为一周来最大单日涨幅，可可期价在触及2013年7月以来最低2,144美元后反弹。

伦敦3月可可期货 收高45英镑，或2.48%，报每吨1,863英镑。

美国商品交易委员会上周五收盘后公布的数据显示，截至12月13日当周，投机客增加ICE可可空头头寸至四年半高位。周一，交易商对此作出反映，回补空头。

交易商称，在长时间走低后，可可市场进一步下跌的空间也有限。可可价格今年可能收跌近30%，创2011年以来最大跌幅，因预期当前作物年度全球供应过剩。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.8美分，或1.26%，报每磅1.4425美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收高46美元，或2.21%，报每吨2,129美元。

3月原糖期货 微涨0.01美分，或0.05%，收报每磅18.23美分，在节日前交易中进行盘整。3月白糖期货 收跌2.3美元，或0.47%，报每吨490.10美元。(完)

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