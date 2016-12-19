纽约期市：纽约可可转跌为升，因交易商消化头寸数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月19日 - 可可期货周一上涨，之前数据显示，投机客增加本已规模很大的空头头寸，引发市场预期，交易商将会削减空头押注，并推动价格反弹。
原糖和咖啡期货也攀升。
纽约3月可可期货 收高65美元，或2.90%，报每吨2,303美元，为一周来最大单日涨幅，可可期价在触及2013年7月以来最低2,144美元后反弹。
伦敦3月可可期货 收高45英镑，或2.48%，报每吨1,863英镑。
美国商品交易委员会上周五收盘后公布的数据显示，截至12月13日当周，投机客增加ICE可可空头头寸至四年半高位。周一，交易商对此作出反映，回补空头。
交易商称，在长时间走低后，可可市场进一步下跌的空间也有限。可可价格今年可能收跌近30%，创2011年以来最大跌幅，因预期当前作物年度全球供应过剩。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.8美分，或1.26%，报每磅1.4425美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收高46美元，或2.21%，报每吨2,129美元。
3月原糖期货 微涨0.01美分，或0.05%，收报每磅18.23美分，在节日前交易中进行盘整。3月白糖期货 收跌2.3美元，或0.47%，报每吨490.10美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。