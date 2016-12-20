纽约期市：罗布斯塔咖啡前日劲扬后小跌，可可期货走低

路透纽约/伦敦12月20日 - 罗布斯塔咖啡期货周二在前一日触及一个月高位后回落，在六日连涨后进行盘整，但主要种植国越南收割推迟，继续支撑市场。

可可期货走低，但仍高于上周触及的数年低位，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆到港速度加快。原糖小涨，但仍持于六个半月低位附近。

交易商称，越南长时间的降雨过去几日扶助推升罗布斯塔咖啡期价，对收割推迟的担忧犹在。

“罗布斯塔咖啡价格上周急升。越南降雨密集，是正常年份的数倍，”荷兰合作银行的分析师Carlos Mera表示。

3月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.3%，报每吨2,123美元，略低于周一触及的一个月高位2,135美元。

交易商称，收割推迟可能导致付运放慢，使供应吃紧的状况加剧，之前巴西和印尼的罗布斯塔咖啡豆收成不佳。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.4385美元。

伦敦可可今年可能收跌18%，纽约可可下跌近30%，为五年来首次，因交易商预期，全球供应充裕，但需求不振，遂卖出可可期货。

3月纽约可可期货 收挫47美元，或2%，报每吨2,256美元。3月伦敦可可期货 回落19英镑，或1%，报每吨1,844英镑。

3月原糖期货 小跌0.02美分，或0.1%，收报每磅18.25美分，今年可能收涨近20%，创2009年以来最佳年度表现。

3月白糖期货 收高2.50美元，或0.5%，报每吨492.60美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>