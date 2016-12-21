纽约期市：原糖整固下跌，可可持坚

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三小幅转跌，在上周触及的六个半月低位之上整固，圣诞节前交投清淡，市场进入年终收尾阶段。
可可价格小幅走高，但咖啡期货涨跌互现。
3月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅18.2美分，持于12月15日触及的六个半月低位17.84美分之上。
原糖价格自10月6日触及四年高位23.90美分之后已经急挫逾24%，但今年势将全年上涨逾19%，可能是2009年以来的最大年度涨幅。
海关数据显示，中国11月糖进口同比下降48%，因供应收紧和价格走高。
巴西货币雷亚尔兑美元 走弱也给价格带来压力。
3月白糖期货 收跌80美分，或0.2%，报每吨491.80美元。
可可期货价格上周跌至多年低位后今日继续持稳，2016/17市场年全球供应过剩的前景给当前的任何小幅上涨都带来利空的背景。
3月纽约可可 收高23美元，或1%，报每吨2,279美元；3月伦敦可可 收高8英镑，或0.4%，报每吨1,852英镑。
罗布斯特咖啡期货连续第二日走低，3月罗布斯塔 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,113美元。
3月阿拉比卡咖啡 收高0.7美分，或0.5%，报每磅1.4455美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。