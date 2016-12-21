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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 03:47 BJT

纽约期市：原糖整固下跌，可可持坚

路透纽约/伦敦12月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三小幅转跌，在上周触及的六个半月低位之上整固，圣诞节前交投清淡，市场进入年终收尾阶段。

可可价格小幅走高，但咖啡期货涨跌互现。

3月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅18.2美分，持于12月15日触及的六个半月低位17.84美分之上。

原糖价格自10月6日触及四年高位23.90美分之后已经急挫逾24%，但今年势将全年上涨逾19%，可能是2009年以来的最大年度涨幅。

海关数据显示，中国11月糖进口同比下降48%，因供应收紧和价格走高。

巴西货币雷亚尔兑美元 走弱也给价格带来压力。

3月白糖期货 收跌80美分，或0.2%，报每吨491.80美元。

可可期货价格上周跌至多年低位后今日继续持稳，2016/17市场年全球供应过剩的前景给当前的任何小幅上涨都带来利空的背景。

3月纽约可可 收高23美元，或1%，报每吨2,279美元；3月伦敦可可 收高8英镑，或0.4%，报每吨1,852英镑。

罗布斯特咖啡期货连续第二日走低，3月罗布斯塔 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,113美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高0.7美分，或0.5%，报每磅1.4455美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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