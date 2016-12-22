纽约期市：ICE可可和阿拉比卡咖啡期货重挫，原糖期货走软

路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大跌，因供需前景利空，且触动止损单令跌势扩大，阿拉比卡咖啡期货也在尾盘下挫。

ICE原糖期货也走软。

3月纽约可可 收低90美元，或3.95%，报每吨2,189美元，盘中低见2,183美元，为两周来近月合约最大单日跌幅。

3月伦敦可可 收挫50英镑，或2.70%，报每吨1,802英镑。

纽约和伦敦可可期货在12月9日挫至逾三年低点，因供应强劲的迹象和对明年全球供应过剩的预估促使投资人增加空头押注。

交易商表示，可可期货价格在本周初受一波空头回补带动反弹，但随着买盘枯竭，价格开始回软。

咖啡期货下跌，因生产商对冲和投资人结清多头仓位。3月阿拉比卡咖啡 收低5.45美分，或3.77%，报每磅1.391美元，尾盘技术信号触动结清仓位。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌49美元，或2.32%，报每吨2,064美元。

3月原糖期货 收跌0.04美分，或0.22%，报每磅18.16美分，3月白糖期货 收跌1.20美元，或0.24%，报每吨490.60美元。(完)

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