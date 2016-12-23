纽约期市：ICE可可期货创2月初来最大单日升幅，阿拉比卡咖啡期货下滑

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五创2月初来最大单日升幅，因交易商回补空头，而阿拉比卡咖啡期货受巴西供应充裕打压下滑，原糖期货在震荡交投中走软。
下周一，ICE软商品市场将因圣诞节假期休市。
3月纽约可可 收高75美元，或3.43%，报每吨2,264美元，收复昨日大部分失地。本周该合约上涨1.3%。
“昨日卖出的投资人试图在节日前买回来，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。
交易商表示，今年可可期价下挫近30%，交易商称，投机商可能开始出脱大规模可可空头仓位的预期升温。
3月伦敦可可 收高14英镑，或0.8%，报每吨1,816英镑。
3月阿拉比卡咖啡 收低2.95美分，或2.12%，报每磅1.3615美元。
自周三收盘后，该合约已经大跌约6%，创逾一个月来最大两日跌幅。巴西周四上调咖啡产量预估后，咖啡期货承压。
3月罗布斯塔咖啡期货 收高25美元，或1.2%，报每吨2,089美元。
3月原糖期货 收跌0.01美分，或0.06%，报每磅18.15美分。3月白糖期货 收高0.40美元，或0.1%，报每吨491.00美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。