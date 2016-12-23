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货币新闻 | 2016年 12月 24日 星期六 04:05 BJT

纽约期市：ICE可可期货创2月初来最大单日升幅，阿拉比卡咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五创2月初来最大单日升幅，因交易商回补空头，而阿拉比卡咖啡期货受巴西供应充裕打压下滑，原糖期货在震荡交投中走软。

下周一，ICE软商品市场将因圣诞节假期休市。

3月纽约可可 收高75美元，或3.43%，报每吨2,264美元，收复昨日大部分失地。本周该合约上涨1.3%。

“昨日卖出的投资人试图在节日前买回来，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

交易商表示，今年可可期价下挫近30%，交易商称，投机商可能开始出脱大规模可可空头仓位的预期升温。

3月伦敦可可 收高14英镑，或0.8%，报每吨1,816英镑。

3月阿拉比卡咖啡 收低2.95美分，或2.12%，报每磅1.3615美元。

自周三收盘后，该合约已经大跌约6%，创逾一个月来最大两日跌幅。巴西周四上调咖啡产量预估后，咖啡期货承压。

3月罗布斯塔咖啡期货 收高25美元，或1.2%，报每吨2,089美元。

3月原糖期货 收跌0.01美分，或0.06%，报每磅18.15美分。3月白糖期货 收高0.40美元，或0.1%，报每吨491.00美元。(完)

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