纽约期市：ICE可可期货创2月初来最大单日升幅，阿拉比卡咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五创2月初来最大单日升幅，因交易商回补空头，而阿拉比卡咖啡期货受巴西供应充裕打压下滑，原糖期货在震荡交投中走软。

3月纽约可可 收高75美元，或3.43%，报每吨2,264美元，收复昨日大部分失地。本周该合约上涨1.3%。

“昨日卖出的投资人试图在节日前买回来，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

自周三收盘后，该合约已经大跌约6%，创逾一个月来最大两日跌幅。巴西周四上调咖啡产量预估后，咖啡期货承压。