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货币新闻 | 2016年 12月 28日 星期三 04:07 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡触及六个月低位，原糖上涨

路透纽约12月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至6月底来最低，因投资者继续出脱看涨头寸。原糖期货上扬，突破交易区间，止损买盘扶助扩大涨幅。

纽约可可期货走低。

伦敦软商品市场今日因假休市。纽约和伦敦软商品市场周一因圣诞节假期休市。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.43%，报每磅1.342美元，盘中触及六个月低位1.335美元。继去年大跌后，该合约今年有望收涨6%。

“投资者正在结清剩余的多头头寸，”商品交易顾问公司NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile说。

美国政府上周五公布的周度数据显示，上周投资者削减阿拉比卡咖啡期货净多头头寸。

ICE-3月原糖期货 收涨0.39美分，或2.15%，报每磅18.54美分。

3月纽约可可期货 收跌27美元，或1.19%，报每吨2,237美元，今年可能收跌30%，为五年来第一年下跌。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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