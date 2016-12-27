纽约期市：阿拉比卡咖啡触及六个月低位，原糖上涨

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透纽约12月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至6月底来最低，因投资者继续出脱看涨头寸。原糖期货上扬，突破交易区间，止损买盘扶助扩大涨幅。
纽约可可期货走低。
伦敦软商品市场今日因假休市。纽约和伦敦软商品市场周一因圣诞节假期休市。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.43%，报每磅1.342美元，盘中触及六个月低位1.335美元。继去年大跌后，该合约今年有望收涨6%。
“投资者正在结清剩余的多头头寸，”商品交易顾问公司NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile说。
美国政府上周五公布的周度数据显示，上周投资者削减阿拉比卡咖啡期货净多头头寸。
ICE-3月原糖期货 收涨0.39美分，或2.15%，报每磅18.54美分。
3月纽约可可期货 收跌27美元，或1.19%，报每吨2,237美元，今年可能收跌30%，为五年来第一年下跌。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +