纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至六个月新低，糖价上行

路透纽约/伦敦12月28日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跌至六个月新低，延续了其较长时间以来的跌势，因基金年底前继续出脱大规模看多押注。

原糖期货上涨，逆转了近期的跌势，而可可期货回落。

ICE-3月阿拉比卡咖啡 收跌0.7美分，或0.52%，报每磅1.335美元。

交易商称，投机客持有的净多头头寸现在已大部分被结清。

阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡价格升水扩至逾一年最阔水平。

罗布斯塔咖啡期货也走低，受在纽约交易的阿拉比卡咖啡周二下跌影响。

在伦敦交易的咖啡、可可和白糖市场周二因假休市。

ICE-3月罗布斯塔咖啡 收跌12美元，或0.57%，报每吨2,077美元。

交易商注意到，在1月3日第一个交割通知日前，1月合约 的未平仓合约相对较多。

ICE-3月原糖合约 收高0.45美分，或2.43%，报每磅18.99美分，该合约周二升至两周高位的18.94美分。

原糖期价从10月6日触及的23.90美分的高位跌至12月15日触及的17.84美分的低位，因基金在2017/18作物季供应前景改善的背景下结清头寸。

ICE-3月纽约可可 收跌32美元，或1.43%，报每吨2,205美元。

3月伦敦可可 收跌11英镑，或0.61%，报每吨1,805英镑。(完)

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