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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 04:29 BJT

纽约期市：原糖价格延续升势，可可急挫至三年低位

路透纽约/伦敦12月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四延续了圣诞后的升势，攀升至逾两周最高水平，因对印度作物产量可能少于预估的担忧加剧。

咖啡价格继续上涨，可可跌至2013年4月以来最低，因预期供应过剩。

ICE-3月原糖 收高0.5美分，或2.6%，报每磅19.49美分，盘中升至近月合约12月12日以来最高的19.72美分。

价格从两周前触及的低位17.84美分上涨了约10%。

交易员称，有市场传闻称，印度2016/17年糖作物产量可能会少于预估，因主要种植邦马哈拉施特拉邦出现连续干旱天气。

主要甘蔗种植国巴西的产量继续减少的迹象给糖价带来进一步支撑。

3月白糖 收高11.7美元，或2.3%，报每吨520.9美元。

可可期货走低，因2016/17全球供应过剩的预期令市场处于守势。

3月纽约可可 收跌40美元，或1.8%，报每吨2,165美元，盘中跌至2013年4月以来最低的2,142美元。

3月伦敦可可 收跌38英镑，或2.1%，报每吨1,767英镑。

罗布斯塔咖啡期货走高，受助于过去几周越南的大量降雨可能损害作物的担忧。越南是罗布斯塔咖啡的最大生产国。

本周降雨已经停止，但多云和潮湿的天气阻碍了干燥过程，交易员表示。

ICE-3月罗布斯塔咖啡 收高39美元，或1.9%，报每吨2,116美元；3月阿拉比卡咖啡 收高1.95美分，或1.5%，报每磅1.3545美元。(完)

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