纽约期市：原糖价格延续升势，可可急挫至三年低位

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透纽约/伦敦12月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四延续了圣诞后的升势，攀升至逾两周最高水平，因对印度作物产量可能少于预估的担忧加剧。
咖啡价格继续上涨，可可跌至2013年4月以来最低，因预期供应过剩。
ICE-3月原糖 收高0.5美分，或2.6%，报每磅19.49美分，盘中升至近月合约12月12日以来最高的19.72美分。
价格从两周前触及的低位17.84美分上涨了约10%。
交易员称，有市场传闻称，印度2016/17年糖作物产量可能会少于预估，因主要种植邦马哈拉施特拉邦出现连续干旱天气。
主要甘蔗种植国巴西的产量继续减少的迹象给糖价带来进一步支撑。
3月白糖 收高11.7美元，或2.3%，报每吨520.9美元。
可可期货走低，因2016/17全球供应过剩的预期令市场处于守势。
3月纽约可可 收跌40美元，或1.8%，报每吨2,165美元，盘中跌至2013年4月以来最低的2,142美元。
3月伦敦可可 收跌38英镑，或2.1%，报每吨1,767英镑。
罗布斯塔咖啡期货走高，受助于过去几周越南的大量降雨可能损害作物的担忧。越南是罗布斯塔咖啡的最大生产国。
本周降雨已经停止，但多云和潮湿的天气阻碍了干燥过程，交易员表示。
ICE-3月罗布斯塔咖啡 收高39美元，或1.9%，报每吨2,116美元；3月阿拉比卡咖啡 收高1.95美分，或1.5%，报每磅1.3545美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。