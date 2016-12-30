纽约期市：纽约可可录得17年来最大年度跌幅，因担心供应过剩

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透纽约/伦敦12月30日 - 纽约可可期货周五跌至逾三年半最低，因主要种植国科特迪瓦快速生产，加剧了2016/17作物年供应过剩的忧虑。
糖和咖啡价格上涨，延续了前几个交易日的升势。
可可价格在12月延续了从5月开始的稳步下跌的走势，价格挫至2013年4月以来最低，因交易员聚焦全球供应过剩，需求疲弱和科特迪瓦到港量增加。
3月纽约可可 收跌39美元，或1.80%，报每吨2,126美元，盘中低见2,121美元。
该指标合约录得逾33%的年度跌幅，为1999年以来最大。
3月伦敦可可 收跌35英镑，或1.98%，报每吨1,732英镑。
阿拉比卡咖啡 在1月触及两年低位后反弹，全年升逾8%，因投机客买盘，巴西雷亚尔 走坚，以及罗布斯塔咖啡供应收紧的外溢支撑作用，导致未平仓合约升至纪录高位。
3月阿拉比卡咖啡收涨1.6美分，或1.18%，报每磅1.3705美元。
罗布斯塔咖啡走高，1月合约较3月合约升水LRC-1=R从周四的8美元升至约25美元，下周是1月合约的第一个交割通知日。
3月罗布斯塔咖啡 收高1%，或22美元，报每吨2,138美元。该合约全年大涨40%，为2010年以来最大年度涨幅。
今日，在伦敦交易的罗布斯塔咖啡和白糖合约因假日提前收盘，将于下周二恢复交易。
原糖期货走高，市场在圣诞大涨后整固升势。3月原糖合约 收高0.02美分，或0.10%，报每磅19.51美分，全年上涨28%。
3月白糖期货 升3.30美元，或0.6%，收于每吨524.20美元。该合约2016年全年涨24%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。