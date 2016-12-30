纽约期市：纽约可可录得17年来最大年度跌幅，因担心供应过剩

路透纽约/伦敦12月30日 - 纽约可可期货周五跌至逾三年半最低，因主要种植国科特迪瓦快速生产，加剧了2016/17作物年供应过剩的忧虑。

糖和咖啡价格上涨，延续了前几个交易日的升势。

可可价格在12月延续了从5月开始的稳步下跌的走势，价格挫至2013年4月以来最低，因交易员聚焦全球供应过剩，需求疲弱和科特迪瓦到港量增加。

3月纽约可可 收跌39美元，或1.80%，报每吨2,126美元，盘中低见2,121美元。

该指标合约录得逾33%的年度跌幅，为1999年以来最大。

3月伦敦可可 收跌35英镑，或1.98%，报每吨1,732英镑。

阿拉比卡咖啡 在1月触及两年低位后反弹，全年升逾8%，因投机客买盘，巴西雷亚尔 走坚，以及罗布斯塔咖啡供应收紧的外溢支撑作用，导致未平仓合约升至纪录高位。

3月阿拉比卡咖啡收涨1.6美分，或1.18%，报每磅1.3705美元。

罗布斯塔咖啡走高，1月合约较3月合约升水LRC-1=R从周四的8美元升至约25美元，下周是1月合约的第一个交割通知日。

3月罗布斯塔咖啡 收高1%，或22美元，报每吨2,138美元。该合约全年大涨40%，为2010年以来最大年度涨幅。

今日，在伦敦交易的罗布斯塔咖啡和白糖合约因假日提前收盘，将于下周二恢复交易。

原糖期货走高，市场在圣诞大涨后整固升势。3月原糖合约 收高0.02美分，或0.10%，报每磅19.51美分，全年上涨28%。

3月白糖期货 升3.30美元，或0.6%，收于每吨524.20美元。该合约2016年全年涨24%。(完)

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