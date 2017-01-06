纽约期市：可可期货因科特迪瓦发生武装暴动急升，期糖回落

路透纽约1月6日 - 可可期价周五上涨，因全球最大可可豆种植国科特迪瓦发生武装暴动，士兵控制了该国第二大城市，引发一波空头回补。但纽约可可市场转跌，因英镑兑美元走软。

期糖和咖啡期货走低。

3月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.7%，报每吨1,821英镑，在科特迪瓦发生暴动的消息传出后，急升2.2%，至两周高位1,848英镑。

科特迪瓦的暴动看似还在扩散，有报道称，在要求涨薪的士兵占领该国第二大城市布瓦卡数小时后，西部可可种植区Daloa也传来枪声。

“暴动最初发生在布瓦卡，那里不是可可豆种植区，但后来有报道称，暴动扩散至Daloa，”一位伦敦的交易商称。

美国就业数据公布后，美元兑英镑 走强，纽约可可期货承压。3月纽约可可期货 收跌1美元，或0.04%，报每吨2,261美元。

3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.1%，报每磅20.75美分。

3月白糖期货 收跌3.10美元，或0.6%，报每吨543.40美元。

咖啡期货小跌，部分受累于美元走强。但阿拉比卡咖啡期货现货月合约本周收涨4.2%，为10月底来最大周度涨幅。

3月阿拉比卡咖啡期货 跌0.9%，或0.6%，报每磅1.4285美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫14美元，或0.7%，报每吨2,140美元。(完)

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