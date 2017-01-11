纽约期市：罗布斯塔咖啡跳升至四年半高位，纽约可可跌至2013年来低点

路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三升至四年半高位，因在供应紧张的情况下，基金延长多头仓位。纽约可可期货价格跌至近四年低点。

期糖价格上涨，但3月/5月原糖溢价仍在昨日触及的10个月低点附近，可能显示对短期内供应的担忧减轻。

3月罗布斯塔咖啡期货 收涨56美元，或2.6%，报每吨2,218美元，盘中升至2012年7月来最高的2,229美元。

巴西和印尼罗布斯塔咖啡豆质量较差，加上主要出产国越南产量减少，令供应吃紧。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.3美分，或0.9%，报每磅1.49美元，为11月底来最高。

英镑兑美元跌至11周低点，拖累纽约可可期货重挫，3月纽约可可期货 大跌80美元，或3.6%，报每吨2,127美元，盘中跌至2013年3月来最低的2,106美元。

3月伦敦可可期货 收低47英镑，或2.6%，报每吨1,751英镑。

3月原糖期货 收升0.08美分，或0.4%，报每磅20.56美分，较5月期货溢价报0.17美分，接近周二触及的10个月低点。

3月白糖期货 收高2.70美元，或0.5%，报每吨539.10美元。(完)

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