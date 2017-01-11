纽约期市：罗布斯塔咖啡跳升至四年半高位，纽约可可跌至2013年来低点

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三升至四年半高位，因在供应紧张的情况下，基金延长多头仓位。纽约可可期货价格跌至近四年低点。
期糖价格上涨，但3月/5月原糖溢价仍在昨日触及的10个月低点附近，可能显示对短期内供应的担忧减轻。
3月罗布斯塔咖啡期货 收涨56美元，或2.6%，报每吨2,218美元，盘中升至2012年7月来最高的2,229美元。
巴西和印尼罗布斯塔咖啡豆质量较差，加上主要出产国越南产量减少，令供应吃紧。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.3美分，或0.9%，报每磅1.49美元，为11月底来最高。
英镑兑美元跌至11周低点，拖累纽约可可期货重挫，3月纽约可可期货 大跌80美元，或3.6%，报每吨2,127美元，盘中跌至2013年3月来最低的2,106美元。
3月伦敦可可期货 收低47英镑，或2.6%，报每吨1,751英镑。
3月原糖期货 收升0.08美分，或0.4%，报每磅20.56美分，较5月期货溢价报0.17美分，接近周二触及的10个月低点。
3月白糖期货 收高2.70美元，或0.5%，报每吨539.10美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。