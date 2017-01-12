纽约期市：纽约可可从2013年低位反弹，录得五年来最大单日涨幅

路透纽约/伦敦1月12日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四从前日触及的2013年低位大幅反弹，录得近五年来的最大单日升幅，因出现一大波空头回补行情，且美元下跌提供支撑。

阿拉比卡咖啡升至六周高位，糖期货也走坚。

3月纽约可可合约 收高103美元，或4.8%，报每吨2,230美元，为2012年3月以来最大的单日升幅。

今日收复了周三的全部跌幅，周三纽约可可价格大跌3.6%至2013年3月以来最低。

3月伦敦可可期货 收高60英镑，或3.4%，报每吨1,811英镑，为2012年8月以来的最大单日涨幅。本间市场受到纽约市场强劲走势的提振，但交易量相对清淡，仅为9,405口。

其它以美元计价的商品价格也受到美元走软的支撑，美元兑一篮子主要货币跌至五周最低，因对美国再通胀行情失去信心，此前一日美国候任总统特朗普举行了记者会。

3月阿拉比卡咖啡 收高0.6美分，或0.40%，报每磅1.496美元，盘中高见现货月合约11月29日以来最高的1.516美元，因交易员关注主要种植国巴西的乾旱作物天气。

3月罗布斯塔咖啡 收跌20美元，或0.9%，报每吨2,198美元，在周三触及的四年半高位之下盘整。

3月原糖期货 收高0.2美分，或1%，报每磅20.76美分，3月白糖期货 收高30美分，或0.06%，报每吨539.40美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)