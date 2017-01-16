版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 03:11 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振

路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。

3月罗布斯塔咖啡 收高31美元，或1.4%，报每吨2,233美元，盘中高见2,238美元，为指标次月合约2012年7月以来最高。

荷兰合作银行分析师Carlos Mera称，市场受到干旱天气可能导致巴西罗布斯塔咖啡豆减产的忧虑支撑。

纽约可可、阿拉比卡咖啡和原糖市场适逢马丁·路德金纪念日假期休市。

3月伦敦可可 收跌5英镑，或0.3%，报1,792英镑。

欧洲可可协会周一称，欧洲第四季可可加工量较去年同期减少0.9%，至33.9379万吨。

德国加工量大降10.1%，受累于Euromar Commodities出现财务问题而宣布破产，12月初停产。

白糖期货基本持平，3月白糖期货 收跌0.60美元，或0.1%，报每吨534.00美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐