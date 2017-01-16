纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
3月罗布斯塔咖啡 收高31美元，或1.4%，报每吨2,233美元，盘中高见2,238美元，为指标次月合约2012年7月以来最高。
荷兰合作银行分析师Carlos Mera称，市场受到干旱天气可能导致巴西罗布斯塔咖啡豆减产的忧虑支撑。
纽约可可、阿拉比卡咖啡和原糖市场适逢马丁·路德金纪念日假期休市。
3月伦敦可可 收跌5英镑，或0.3%，报1,792英镑。
欧洲可可协会周一称，欧洲第四季可可加工量较去年同期减少0.9%，至33.9379万吨。
德国加工量大降10.1%，受累于Euromar Commodities出现财务问题而宣布破产，12月初停产。
白糖期货基本持平，3月白糖期货 收跌0.60美元，或0.1%，报每吨534.00美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017