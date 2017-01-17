纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升

路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。

阿拉比卡咖啡和糖价也走坚，跟随汤森路透跟踪19种核心商品CRB指数 走高，而美元 兑一篮子货币下跌。

巴西国家商品供应公司(Conab)预计今年巴西咖啡产量减少至4,365-4,751万包。

纽约可可价格形成了潜在的技术利多图形，开盘低于前日的低位，但收于前日高位之上，填补了上周技术图像上2,216-2,245美元区间的空缺。