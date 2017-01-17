纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
阿拉比卡咖啡和糖价也走坚，跟随汤森路透跟踪19种核心商品CRB指数 走高，而美元 兑一篮子货币下跌。
3月罗布斯塔咖啡 收高5美元，或0.2%，报每吨2,238美元，盘中高见2,259美元，为2012年7月以来最高位。
巴西国家商品供应公司(Conab)预计今年巴西咖啡产量减少至4,365-4,751万包。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.6美分，或0.4%，报每磅1.499美元。
纽约可可价格形成了潜在的技术利多图形，开盘低于前日的低位，但收于前日高位之上，填补了上周技术图像上2,216-2,245美元区间的空缺。
3月纽约可可 收高22美元，或1%，报每吨2,235美元。
价格受到英镑 上涨的提振，英镑录得至少是1998年以来最大单日涨幅，此前英国首相特雷莎梅承诺英国脱欧协议最终条款将交由议会投票。
但可可期货涨幅受限，因欧洲季度碾压数据疲弱，交易员表示。
3月伦敦可可 收盘持平于每吨1,792英镑。
3月原糖期货 收高0.21美分，或1%，报每磅20.73美分，3月白糖期货 收高4.40美元，或0.8%，报每吨538.40美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。