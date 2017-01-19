纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
纽约可可期货下跌，因美元走高和供应充足盖过了好于预期的亚洲碾压数据带来的影响。咖啡价格走高，与商品市场普遍下跌的走势逆向而行，因供应疑虑连续第五日提振罗布斯塔咖啡价格，将价格推高至逾四年半以来最高。
3月期糖 收跌0.8美分，或3.8%，报每磅20.18美分，为逾六个月以来最大单日跌幅，交易量远高于平常，达到103,474口。
因合约开盘高于前日高位，但收盘低于前日低位，因此形成了一个潜在利空图形。
该合约稍早升至两个月高位的21.38美分。
3月合约较5月合约SBH7-K7贴水，为2015年10月以来首次，最低跌至贴水0.06美分，与前日的升水0.18美分形成鲜明反差，可能表明缺少对近期供应的担忧。
交易员称，这刺激3月合约在约21美分的100日移动均线切入位和50%费波纳奇回档技术位的技术型卖盘，在该水平之下还有更多的止损卖盘。
3月白糖合约 收跌11.80美元，或2.2%，报每吨530.70美元。
可可市场，3月纽约可可期货 收跌69美元，或3.1%，报每吨2,164美元，3月伦敦可可 收跌41英镑，或2.3%，报每吨1,758英镑。
3月罗布斯塔咖啡 收高16美元，或0.7%，报每吨2,261美元，略低于盘中高位2012年5月以来最高的2,266美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.55美分，或1%，报每磅1.5075美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017