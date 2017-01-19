纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累

路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。

纽约可可期货下跌，因美元走高和供应充足盖过了好于预期的亚洲碾压数据带来的影响。咖啡价格走高，与商品市场普遍下跌的走势逆向而行，因供应疑虑连续第五日提振罗布斯塔咖啡价格，将价格推高至逾四年半以来最高。

3月期糖 收跌0.8美分，或3.8%，报每磅20.18美分，为逾六个月以来最大单日跌幅，交易量远高于平常，达到103,474口。

因合约开盘高于前日高位，但收盘低于前日低位，因此形成了一个潜在利空图形。

该合约稍早升至两个月高位的21.38美分。

3月合约较5月合约SBH7-K7贴水，为2015年10月以来首次，最低跌至贴水0.06美分，与前日的升水0.18美分形成鲜明反差，可能表明缺少对近期供应的担忧。

交易员称，这刺激3月合约在约21美分的100日移动均线切入位和50%费波纳奇回档技术位的技术型卖盘，在该水平之下还有更多的止损卖盘。

3月白糖合约 收跌11.80美元，或2.2%，报每吨530.70美元。

可可市场，3月纽约可可期货 收跌69美元，或3.1%，报每吨2,164美元，3月伦敦可可 收跌41英镑，或2.3%，报每吨1,758英镑。

3月罗布斯塔咖啡 收高16美元，或0.7%，报每吨2,261美元，略低于盘中高位2012年5月以来最高的2,266美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.55美分，或1%，报每磅1.5075美元。(完)

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