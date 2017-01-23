纽约期市：阿拉比卡咖啡升至两个月高位，罗布斯塔咖啡离开四年半高位

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透纽约/伦敦1月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一升至两个月高位，为连续第三日上涨，因技术性因素。罗布斯塔咖啡从前日触及的四年半高位下跌，因越南出现卖盘。
原糖和纽约可可期货上涨，跟随汤森路透跟踪19种商品的核心商品指数 上涨的走势， 因美元 下跌。
3月阿拉比卡咖啡 收高2.2美分，或1.4%，报每磅1.554美元，盘中升至11月23日以来最高的1.5675美元。
3月罗布斯塔咖啡 收跌13美元，或0.6%，报每吨2,248美元，上周五曾升至2012年5月以来最高的2,268美元。
约一年时间以来，罗布斯塔咖啡保持升势，受助于供应收紧，因巴西和印尼收成不佳，且越南产量下降。
原糖期货走高，因市场继续受到印度产量前景低迷支撑。
3月原糖期货 收高0.46美分，或2.3%，报每磅20.64美分。
交易商称，市场能够守住约20美分的关键支撑位帮助激发了买盘，近月合约延续了从上周触及的低位20.05美分反弹的势头。
3月白糖期货 收高10.60美元，或2%，报每吨541美元。
伦敦可可期货下跌，因英镑兑美元 升至五周高位，且主要种植国科特迪瓦 (象牙海岸)的作物生长条件有利。
3月伦敦可可 收跌2英镑，或0.11%，报每吨1,746英镑。
3月纽约可可 上涨25美元，或1.2%，报每吨2,165美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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