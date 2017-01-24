纽约期市：阿拉比卡咖啡从两个月高位下跌，原糖回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透纽约/伦敦1月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二从两个月高位回落，因获利回吐。技术性交易驱动原糖期货逆转稍早升势。美国可可期货上涨，受英镑汇率波动影响。
3月阿拉比卡咖啡 收跌3.05美分，或2%，报每磅1.5235美元，盘中触及11月底以来最高的1.5695美元。
路透数据显示，近月合约14日相对强度指标从周一的70回落至61.385。
罗布斯塔咖啡市场上涨鼓舞了阿拉比卡咖啡的买盘，尽管前者从上周触及的四年半高位回落。
3月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或1.6%，报每吨2,212美元。次月合约上周五触及2012年5月以来最高的2,268美元。
糖市，3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.3%，报每磅20.58美分，在接近21美分技术阻力位后回落。
3月白糖期货 收跌10美分，报每吨540.90美元。
3月纽约可可 收高36美元，或1.7%，报每吨2,201美元，受助于稍早英镑兑美元上涨，鼓励了对以美元计价的合约的买盘。
3月伦敦可可 收高11英镑，或0.6%，报每吨1,757英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。