纽约期市：阿拉比卡咖啡从两个月高位下跌，原糖回落

路透纽约/伦敦1月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二从两个月高位回落，因获利回吐。技术性交易驱动原糖期货逆转稍早升势。美国可可期货上涨，受英镑汇率波动影响。

3月阿拉比卡咖啡 收跌3.05美分，或2%，报每磅1.5235美元，盘中触及11月底以来最高的1.5695美元。

路透数据显示，近月合约14日相对强度指标从周一的70回落至61.385。

罗布斯塔咖啡市场上涨鼓舞了阿拉比卡咖啡的买盘，尽管前者从上周触及的四年半高位回落。

3月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或1.6%，报每吨2,212美元。次月合约上周五触及2012年5月以来最高的2,268美元。

糖市，3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.3%，报每磅20.58美分，在接近21美分技术阻力位后回落。

3月白糖期货 收跌10美分，报每吨540.90美元。

3月纽约可可 收高36美元，或1.7%，报每吨2,201美元，受助于稍早英镑兑美元上涨，鼓励了对以美元计价的合约的买盘。

3月伦敦可可 收高11英镑，或0.6%，报每吨1,757英镑。(完)

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