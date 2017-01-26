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亚洲 | 2017年 1月 27日 星期五 03:22 BJT

纽约期市：伦敦可可期货跌至六周低点，咖啡期货也下滑

路透纽约/伦敦1月26日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周四跌至逾六周低点，纽约可可期货也大跌近3%，看来势将因全球供应严重过剩而重拾跌势。

咖啡期货也下滑，期糖则变动不大。

交易商表示，美元上涨令以美元计价的商品价格下滑。

3月伦敦可可 收跌27英镑，或1.6%，报每吨1,720英镑，盘中跌至12月12日来最低的1,716英镑。

3月纽约可可 收低60美元，或2.74%，报每吨2,132美元。

3月罗布斯塔咖啡 收低21美元，或0.9%，报每吨2,210美元，3月阿拉比卡咖啡 收低1.45美分，或1%，报每磅1.5145美元。

3月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，报每磅20.36美分。3月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨537.30美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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