纽约期市：伦敦可可期货跌至六周低点，咖啡期货也下滑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透纽约/伦敦1月26日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周四跌至逾六周低点，纽约可可期货也大跌近3%，看来势将因全球供应严重过剩而重拾跌势。
咖啡期货也下滑，期糖则变动不大。
交易商表示，美元上涨令以美元计价的商品价格下滑。
3月伦敦可可 收跌27英镑，或1.6%，报每吨1,720英镑，盘中跌至12月12日来最低的1,716英镑。
3月纽约可可 收低60美元，或2.74%，报每吨2,132美元。
3月罗布斯塔咖啡 收低21美元，或0.9%，报每吨2,210美元，3月阿拉比卡咖啡 收低1.45美分，或1%，报每磅1.5145美元。
3月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，报每磅20.36美分。3月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨537.30美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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