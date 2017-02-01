纽约期市：罗布斯塔咖啡价格升至五年半高位，糖价跳涨

路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三升至近五年半最高水平，因在供应收紧之际投资者买入，3月原糖期货溢价跳升。
可可价格基本持平。
5月罗布斯塔咖啡 收高21美元，或0.9%，报每吨2,257美元，盘中升至2011年9月以来次月合约最高价2,279美元。
3月阿拉比卡咖啡 收高0.6美分，或0.4%，报每磅1.5015美元，近期巴西阿拉比卡咖啡种植地带的有利天气令市场处于守势。
糖期货反弹，因3月/5月套利交易SBH7-K7买盘将现货月合约从昨日的贴水0.01美分提高至升水0.16美分。
3月纽约原糖 收高0.39美分，或1.9%，报每磅20.84美分。
5月白糖期货 收高6.10美元，或1.1%，报每吨550.30美元，交易员注意到，仓位从3月展期到5月使得交易量扩大。
3月伦敦可可 收平，报每吨1,686英镑，盘中跌至合约低位的 1,676英镑。
3月纽约可可 收高6美元，或0.3%，报每吨2,109美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)