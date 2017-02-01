纽约期市：罗布斯塔咖啡价格升至五年半高位，糖价跳涨

路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三升至近五年半最高水平，因在供应收紧之际投资者买入，3月原糖期货溢价跳升。

3月阿拉比卡咖啡 收高0.6美分，或0.4%，报每磅1.5015美元，近期巴西阿拉比卡咖啡种植地带的有利天气令市场处于守势。

糖期货反弹，因3月/5月套利交易SBH7-K7买盘将现货月合约从昨日的贴水0.01美分提高至升水0.16美分。