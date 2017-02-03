纽约期市：原糖跳升至两个半月高位，纽约可可触及四年最低

路透纽约/伦敦2月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五攀升至两个半月高位，受助于技术性买入信号，以及预期来自于最大消费国印度的需求。本周录得四周来最大涨幅。

纽约可可跌至四年最低，因供应充裕刺激投机客卖出。咖啡期货涨跌互现。

3月原糖期货 收涨0.56美分，或2.7%，报每磅21.11美分。在结算窗口前后吸引一波买入，在关键水准21美分之上触发止损买盘，带动该合约升至11月中以来的最高位21.4美分。本周收涨3.8%。

“部分是技术性因素所致；有投资者买兴。部分是因为印度可能有所行动，”法国兴业银行驻纽约的商品部董事Michael McDougall说，他所指的是，今年稍后印度可能会下调进口关税。

5月白糖期货 收涨8.80美元，或1.6%，报每吨555.70美元。

可可期货扩大跌幅，3月纽约可可期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨2,072美元，盘中跌至2013年3月以来最低2,052美元。

3月伦敦可可期货 收盘持平在每吨1,687英镑，接近昨日触及的2013年低位。

罗布斯塔咖啡期货周五跌至三周低位，交易商称，因技术信号疲弱，且预期巴西Minas Gerais地区将迎来降雨，促使投机客卖出。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，或0.4%，报每吨2,177美元，盘中触及1月11日以来最低2,146美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.4625美元，盘中触及1月10日以来最低1.447美元。(完)

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